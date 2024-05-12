桃捷路網成環最後一哩路 綠線延伸進中壢車站年底動工

桃園捷運綠線由八德重畫區延伸中壢火車站案，市政府接獲行政院核定，最近完成延伸案專案管理招標作業，在工程會審議核定經費後，將在今年底前動工，全長7.2公里，總經費361.59億元，採高架、地下5座車站，並與中壢車站機捷銜接，市政府捷工局今天表示，市府力拚2031完工，完成桃園捷運路網成環的最後一哩路。

綠線延伸中壢車站路線，自八德區捷運綠線G01站，沿建德路至崁頂路新闢道路，經中山東路、環中東路、龍岡路、健行路至中壢車站與捷運機場線A23站銜接，共設置5座車站，八德GE01為高架車站，至中壢中山東路GE02至04接中壢車站為地下車站，全長約7.2公里。

市府捷工局指出，該線總經費361.59億元，中央、市府各負擔209.46億及152.13億元，市府部分將透過預算編列59.6億元及土地開發等自償性支應92.5億元，目前已完成該延伸線專案管理（PCM）招標作業，在設計檢討後送交工程會審議核定經費，今年下半半辦理工程招標，朝今年底前動工目標。

至於捷運綠線工程分成4個工程標案如火如荼施工中，目前工程總進度達55.36%，其中綠線GC03標潛盾地下工程，從蘆竹貫通到G01桃園車站前進，該標案工程進度52.1%，捷工局力拚蘆竹至G11藝文特區站的地下段2026年第一階段通車，綠線北段G11至G32共7站亦全力拚在2026年先行通車目標。