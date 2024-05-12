桃捷綠線延伸大溪老街有譜 經費增1倍不會變錢坑？

桃園捷運綠線延伸大溪埔頂園區至大溪老街有譜，不過該綠線延伸至大溪老街，距離增加2.2公里、總經費初估增加一倍至250億元，民代擔心會又是「錢坑」？，市府捷工局長劉慶豐今天表示，綠捷延伸至大溪老街跨河（大漢溪）工程技術克服，估算經費增加100多億元，確切財務還要精算，未來將採提高自償率和延長完工期程方式，避開市府財務負擔尖峰期，「不會變成錢坑」。

桃園捷運綠線延伸大溪埔頂園區案，規畫全長4.33公里、總經費約119.25億元，全程高架，計畫設置埔頂新光路口、仁善國小附近、埔頂轉運站3個站，此案完可行性評估報告後送至交通部審議，交通部審查委員提議該綠捷延伸納入大溪老街（河東岸）規畫，市府重新修正從埔頂轉運站再延伸2.2公里、跨越大漢溪至大溪老街附近，市政府重新委託顧問公司進行可性評估報告，預定今年7、8月將提出報告，送交通部審議。

桃園市府之前規畫捷運進大溪老街不可行，主要是卡在跨越大漢溪安全的工程技術疑慮，綠線延伸至大溪埔頂園區為4.33公里、總經費119.25億元，後來跨溪工程技術克服，交通部委員評估為一次性解決大溪聯外交通問題，提升桃園捷運路網效益，請市府重新評估延伸至大溪老街案，劉慶豐表示，綠線延伸至大溪東岸，工程單位研究將跨河橋墩從80公尺降至60公尺，橋下做為維修便道，克服跨河技術和解決安全問題，剩下財務經費還要重新精算，但決定朝採取拉高自償率解決，降低財務風險。

市議員李柏坊說，綠捷延伸至大溪，對提升大溪觀光發展絕對有幫助，如同北捷木柵線帶動纜車觀光發展，以大溪遊客一年最高峰達到380萬人次，若捷運系統便利性足夠，面對未來北北桃老齡人口約全國二分之一弱，長輩不須等假日就可大溪旅遊，還可吸引國際遊客，帶動財務，問題在過河延伸到大溪，土地在那裡？預算會增多一倍，加上工程問題？若無法立即解決，他認為應分二階段執行，先做到埔頂站，後續再規畫做到大溪老街會更佳。

劉慶豐表示，綠線延伸埔頂至大溪老街案，跨河工程技術克服後，財務還要細算，估計經費增加1、200億元，將採提高自償率到25%門檻最佳方案，可爭取中央補助最高，未來加速回收自償經費，且透過整體開發規畫大面積開發區，搭配捷運開發選取最適開發地點，對該延伸大溪老街線財務很大幫助。

況且市府利用開發區塊、區位和拉高自償率，經費負擔較小，加上此延伸大溪線規畫需要4、5年等央核定後施工，最快要8年後，那時捷運綠線已完成，捷運棕線和綠線延伸中壢工程超過一半，現在民代擔心變錢坑，是因前市府減項發包疑慮，再者依時間序推動大溪線施工，將該線工期延長完工期程 ，讓每年分攤費用變小，加上屆時桃園財務尖峰期已過，該線不會變成錢坑。