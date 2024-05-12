下架前朝5款「養蚊App」 桃市府：不鼓勵再開發新程式

桃園市升格後各局處陸續開發手機App，但市長張善政上任後，有5款App因成效不佳、下載人數過低等，難逃下架命運。多位議員質疑市府花大錢開發卻形同打水漂，要求檢討。市府智慧城鄉發展委員會回應，下架的App皆為前朝開發，未來會加強把關，除特殊狀況不再鼓勵開發新的App。

市府統計，2022年時各局處開發的官方App原有19款，近2年陸續下架5款，包括「市立圖書館1.0」、「AR桃園」、大溪木藝生態博物館的「大溪時空旅人」、「桃園線上申辦數位行動憑證」、環保局海資處的「新屋濱海植物園」，退場原因多為使用需求及效益不佳。

目前剩下14款App的下載數和評價也普遍低落，包括「桃園道管即時影像系統」、「汪喵桃寶網」等下載數未達1萬次，「中油桃園煉油廠空品即時監測」甚至僅1035次，位居倒數第一。

議員李柏坊表示，市府官方App運用情況不佳、滿意度低，主因是設計不良，無法提升效益，建議市府針對所有App總體檢。

議員魏筠說，市府今年起將研考會與資科局整併為智發會，並提高機關預算、耗資上億推動「智慧桃園」計畫，各項App卻仍乏人問津，往後市府投入開發前應思考好定位，不應再花大錢卻做出「實驗品」品質。

智發會主委吳肇銘表示，市府今年修訂「桃園市政府App發展及管理作業要點」，若App提供內容不再更新維護、運行有重大瑕疵，或新版App可提供相同服務，都會要求退場，並在下架前1個月公告。

吳肇銘強調，未來除特殊需求，否則不再鼓勵開發新的App，專案活動用的App，活動結束後也會要求盡速下架。

吳肇銘提到，智發會每年會辦理2次績效評比，要求各機關針對所屬App下載數、使用數、使用者評論檢討，並提出檢討及改善報告，智發會後續會再持續追蹤並實際體驗操作，若連續2次未達績效標準將要求下架，不再編無謂預算維運。