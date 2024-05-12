竹北3市場老舊髒亂逾40年未修繕 市公所砸3000萬翻新

新竹縣竹北、新社以及仁義市場均已啟用40至50餘年，雖人流頻繁卻多年未整建改善，其中仁義市場更是長達近15年不曾進行整體修繕。新竹縣議員朱健銘表示，市場常有老鼠出沒，造成食安疑慮，盼整體清潔改善。竹北市公所表示，今年度已自籌3000萬，針對整體環境、整潔提升、攤商招牌更換、外牆修繕以及入口意象提出改善措施計畫。

朱健銘指出，竹北市啟用54年的竹北市場、52年的新社市場以及40年的仁義市場，這麼多年以來都沒有經過整理和長期規畫，常常是哪邊壞了修哪邊，環境早已老舊、髒亂不堪。朱健銘認為，市場最基本的仍是清潔，市場常有老鼠出沒，造成食安疑慮，盼從最基本清潔著手，再來排水系統、空調和門面都應改善。

竹北市長鄭朝方表示，市場是體現大眾化經濟與地方民生之地，為提升生活品質和城市形象，竹北市公所特於今年度自籌3000萬經費，改善竹北、新社以及仁義市場，也是近20年來，首度編列上千萬經費用於市場環境改善工程，將針對整體環境、整潔提升、攤商招牌更換、外牆修繕、入口意象設計裝置等工程，逐步改善。

鄭朝方指出，因應消費型態轉變，市公所去年陸續完成竹北、新社以及仁義市場公廁改建，以及仁義市場員工通道改善、加強竹北市場排風系統，未來即將進行的3市場入口意象，及市場內外部環境整修工程，希望翻轉市場注入新生命也提升買氣。市公所團隊特地前往台北有五星級綠色市場美名的士東市場，及去年重新啟用的南門市場考察、汲取經驗和優點，做為改善參考。

鄭朝方表示，市場是城市發展的縮影，竹北市公所繼振興市場經濟推行買菜禮券後，現在積極改善市場設施，打造乾淨、整潔、安全、舒適的市場環境。