苗栗縣府公務電腦不再卡卡 解禁LINE、iCloud等限制
苗栗縣政府推動智慧城市發展，縣議員曾玟學等人質疑縣府因為資安問題，限制通訊軟體及雲端硬碟，造成公務電腦使用卡卡，縣府最近有條件解禁，許多員工認為工作更有效率。
開放即時通訊軟體包括LINE、Skype、WhatAPP、FBMessage，雲端硬碟包括Google雲端硬碟、OneDrive、 iCloud、Dropbox，縣府並強調除議員反映外，相關資安考量也研議多時，今年初函文數位發展部，數發部並沒有明確禁令，縣府以不違反公務用之資通訊產品不得使用大陸廠牌的規定下開放。
縣府公務電腦過去因資安風險，員工間聯繫靠電子公文交換系統及電子郵件，缺乏即時性，且電子郵件信箱容量僅400MB，必 經常清理，如果照片等檔案較大，還必須分次傳送，或是以隨身碟轉手機或個人電腦轉傳，尤其是資料整併時更是卡卡。
曾玟學在議會提案，議員陳品安、陳光軒、陳春暖、羅貴星附議，指出縣府召開智慧城市策略推動啟動會議，致力打造智慧城市，卻因為資安問題限制通訊軟體及雲端硬碟使用，造成員工業務執行上諸多不便，建請研議改善調整。
縣府指出，解禁配套端點偵測及應變機制（EDR）、資通安全威脅偵測管理機制（SOC）等資安防護強化，此外，要求使用者責任，除了即時通訊軟體及雲端硬碟的資安風險，由使用者自行承擔外，傳遞資訊內容，不得涉及個資或機敏資訊且應遵循相關法規。
縣府並加強宣導使用安全，如果員工未遵守規定，準用「苗栗縣政府及所屬各機關學校公務人員平時獎懲標準表」辦理懲處，若因而發生資安事件，將加重處分，如果觸犯洩密等刑事犯罪，將移送偵辦。
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