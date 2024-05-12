25公斤的花崗石背上山 仙山失落的三角點基石回來了

小百岳苗栗縣獅潭鄉仙山三等三角點基石，疑似921大地震失落，內政部國土測繪中心本中心結合志工昨天背25公斤的花崗石上山補建回來，志工歡呼山頭門牌重啟見證歷史，也別具意義。

獅潭鄉仙山海拔標高967公尺，也是熱門登山路線，山腳的靈洞宮是地方信仰中心香火鼎盛，仙山山頂三角點基石受到地方關注，鄉公所於官網還特別介紹「基石編號4196，如今業已遺失不復存在，殊為可惜」，志工的努力之下，昨天終於「回來」了。

臉書社團「三角點基石同好社」志工30多人，昨天上午8點半在靈洞宮集合，沙、水泥、碎石等材料分成19袋，每袋約5公斤，每人還要背1、2公升的水，加上25公斤重花崗石基石，分工背上山，1個小時後到山頂，志工都不喊累，上午11點完成任務。

參與的苗栗縣陳姓山友表示，仙山三角點基石如何遺失，並沒有記載，山友傳說是921地震受災失落，日治日期陸地測量部1900年陸續埋設三角點基石，都有上百年歷史，尤其是仙山知名，基石有如門牌，不僅山友朝聖，也是測量控制點，更具有歷史意義，仙山三角點新基石開始再見證歷史。

值得一提是發起昨天補建仙山三角點基石的羅明原，他是第一個「收集」完成陸測部埋設近1200個一、二、三等三角點，並揪團與測繪中心合作，補立台灣因地震、工程或人為破壞等因素，所遺失50多塊基石。