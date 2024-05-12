臨時托育 竹東今年開辦

新竹全縣目前有「新竹縣綜合社會福利館」及「新湖區社福中心」2處提供臨時托育，服務廣受好評，民眾敲碗期待服務據點可以廣設，縣府聽到民眾心聲，確定年底前在竹東社福中心設立第3處；另外，民眾也希望有夜間臨托，縣府則稱此部分需先觀察臨托服務成效與委辦量能再研議。

新竹縣臨托服務有條件限制，對象為6個月以上至國小入學前兒童，父母及兒童至少一方要設籍在新竹縣，若無設籍，須檢附實際居住事實證明。若符合以上條件，送托兒童又無罹患法定傳染病，就能使用服務。

社會處表示，收托時間為周二至周日的上午9時至下午5時，收費方式為平日每小時200元、假日每小時250元，每次至少托育2小時，採預約制，送托還須帶戶口名簿及身分證，證明自己與孩子關係，確保孩子不會被陌生人帶走。

竹縣臨托服務開辦至今，不少家長滿意稱讚，希望能有更多服務據點，送托能更方便，也希望能比照新竹市，提供夜間臨托選項。

社會處指出，確定今年會在竹東社福中心設新的臨托據點，但確切期程未定，至於夜間臨托則有待研議，後續會視各地狀況擴充量能。