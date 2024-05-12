苗栗蜂農減產 蜜源不佳可納救助

受氣候異常影響，今年荔枝、龍眼開花率偏低，苗栗縣蜂蜜產量銳減，蜂農損失慘重，但中央農業天然災害救助未針對蜜源減少的情況提供救助；立委邱鎮軍得知消息，與苗栗縣政府共同爭取，終獲農業部回應，蜜源作物開花率不佳情況將納入救助範圍。

頭份市農會理事長徐陳森指出，苗栗是全國蜂蜜重要產區，全縣有7個蜂蜜產銷班，蜂農約120人、蜂箱約1.2萬箱，年產值約6千萬元，今年受氣候異常影響，龍眼及荔枝開花率偏低，花況僅往年3、4成，蜜蜂採蜜有限，甚至無蜜可採，今年蜂蜜收成不到以往2成。

苗栗各地蜂農上個月到縣府反映，盼中央修改農業天然災害救助辦法，讓受災蜂農得以獲救助；經邱鎮軍與縣府爭取，農業部9日發布的救助辦法修正預告，因蜜源作物開花率不佳或0403地震造成定置網漁業受損，都納入救助對象。

苗栗縣農業處表示，養蜂的天然災害現金救助標準為蜂箱全毀一箱650元、半毀350元、蜜蜂一群450元，原本只針對天災，農業部這次將蜜源不佳也納入，對蜂農生計有很大保障。