空窗1年 阿姆坪水訓基地擬下月營運

桃園市政府在石門水庫興建阿姆坪水上運動訓練基地，2021年完工迄今尚未開放，雖然去年成功委外經營，至今仍大門緊閉，體壇人士呼籲體育局督促業者，盡快啟用；體育局與業者則回應，預計6月可營運。

阿姆坪水上運動訓練基地斥資1.3億元興建，基地規畫有艇庫區、陸上訓練空間、住宿區等空間，體育局委外前曾開放選手申請使用，但委外後，場地歸業者權責，桃園市體育總會划船委員會總幹事陳昭元表示選手已經１年沒進去過，比賽的船艇也只能放在外面。

陳昭元表示，當初興建水訓中心，就是要讓選手可以有固定基地能安心訓練，未料委外後又空窗1年，選手只能移師宜蘭及日月潭訓練，周周奔波相當辛苦，運動員職業生命有限，這樣的訓練環境與模式時在不利選手發展。

營運廠商表示，遲遲未營運主要是因館內划船相關設備數量有短少，原先空調設備位置不佳有跳電之虞需調整，相關文件辦理也需時程，目前預計6月可營運。

體育局表示，除了硬體設備需調整改善，依雙方契約規定，市府除了一年12萬的權利金，營運廠商營收若達一定比例，市府也能分潤，所以有要求業者須在阿姆坪水訓基地設分公司並辦理營業登記，以免基地帳目與其它事業帳目混淆，由於相關資料申請遞送需要時間，有耽誤一些期程，後續會加速。