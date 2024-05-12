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關新路盲腸段未通 竹縣市挨轟

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
新竹市政府地政處指出，關新路延伸段僅施作至新竹市轄內柯子湖溪左岸防汛道路，剩餘路段為新竹縣轄管土地。圖／新竹市政府提供
新竹市政府地政處指出，關新路延伸段僅施作至新竹市轄內柯子湖溪左岸防汛道路，剩餘路段為新竹縣轄管土地。圖／新竹市政府提供

新竹市關埔地區近年發展迅速，人口增加，車輛變多，光復路、埔頂路及數條聯外要道上下班尖峰經常壅塞，短短5百公尺經常得走半小時，地方期待關新路盡早銜接新竹縣公道路，分擔區域車流，舒緩交通；新竹市政府表示，今年已2度邀請縣府與科管局討論，尚待竹縣定案。縣府稱支持興建，但得通過都市計畫變更，爭取中央預算補助才能定案。

新竹市議員劉彥伶表示，關新路延伸段規畫直通公道路，可分散光復路、慈雲路車流，但現況卻是市府僅開通關新路到柯子湖溪防汛道路，最後一段新竹縣境內約100公尺的道路未施工，導致延伸段成「盲腸段」，無法發揮功效。市府不積極協商，把問題推給新竹縣府不同意開闢，「難道當初新竹縣市簽訂合作備忘錄都簽假的」。

新竹縣議員楊昌德已向縣府提案要求盡快開闢。他表示，不能因關新路非新竹縣道路就不做，最後100公尺道路若能打通，不僅能疏解竹市塞車，且更方便新竹縣民通往竹科，能完善竹縣路網。

竹市府地政處表示，去年曾多次向新竹縣府建議開闢，並向國土署提出書面建議將農業區變更為道路用地，今年也曾2次邀請縣府及科管局討論，將待竹縣府定案後，就會啟動開路；竹縣府則說，都市計畫尚未完成變更，未來會提生活圈計畫爭取內政部補助。

新竹 議員 都市計畫

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