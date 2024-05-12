桃園YouBike 2.0E 故障車讓人很嘔

桃園YouBike 2.0E電輔車今年2月上路，市府至今投放900輛供民眾租借，使用次數超過41萬次，但有民眾感覺踏板很重，比一般車費力，騎了一大段路電池蓄電量都沒掉，懷疑借到故障車，但無奈人已抵達目的地，只能乖乖付租金，留下滿腹牢騷；業者微笑單車證實有接獲通報，但原因待查，呼籲騎行時多利用同站5分鐘內借還不計費的機會檢查。

民眾許先生經常使用YouBike電輔車通勤，從住家到公司大約6、7公里，電輔車耗電量大概6、7%，但他7日借到一輛電輔車踏板特別重，騎到公司發現車子電力都沒減少，懷疑是故障車。

民眾鄭小姐上個月26日也遇到同樣狀況，她從桃園火車站騎電輔車到桃園區大興路，過程也覺得比一般車費力，後來見電池蓄電量始終維持在62%，直覺輔助系統沒有啟動，「電力輔助系統沒有幫助騎行過程省力，還要付半小時20元的租金，實在很嘔」。

桃園市交通局統計，電輔車2月1日上路至今使用逾41萬次，關於輔助系統未啟動、電力未下降的異常通報有40件，雖然異常率不到萬分之一，但有向委外業者微笑單車反映，問題車輛均由業者回收檢修；除了桃園，新竹縣政府與苗栗縣政府也有投放電輔車供民眾租借，目前均無異常資料。

業者表示，電輔車輔助系統異常的可能原因很多，除了電池，馬達或其他機電零件也有可能導致故障，確切原因有待工程人員拆解調查。建議民眾租借前多檢查，若發現電量不足或螢幕異常閃爍，就不要租借，若已經租車，可盡快回到租借點歸還，同站5分鐘內借還車不扣款，可馬上租借現場其他車輛。