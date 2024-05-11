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新竹關埔國小體育館流標家長怨 市府：持續檢討

中央社／ 新竹市11日電

民進黨新竹市議員劉彥伶今天說，關埔國小體育館工程持續流標，有家長抱怨，這屆畢業生仍無法在校內舉行畢業典禮，留有遺憾。竹市府表示，持續檢討力求決標。

劉彥伶今天向中央社記者表示，關埔國小4期體育館工程已於本月2度流標，有家長抱怨孩子都已要畢業了，但學校卻沒有場地可辦畢業典禮，讓家長及孩子都很遺憾，呼籲市府檢討流標原因，儘快讓工程能夠發包。

無黨籍新竹市議員劉崇顯接受中央社記者訪問指出，新竹市長高虹安總將前市府發包且順利完工的工程納入她的施政報告中當做政績，但遇到困難的工程都說是前朝留下爛攤子，不僅罔顧施政具有延續性的責任，過度的政治語言也會讓有意承包的廠商望之卻步，呼籲高虹安放下鬥爭前朝的心態，用務實的態度處理市政問題，才是家長所樂見。

新竹市政府教育處透過文字說明，結合景觀與體育館工程的三期工程，自111年起流標多次，市府去年召開多次會議檢討，決議依不同工項拆分為三期景觀及現有工地防護工程、四期體育館工程進行招標，以利工程進度推進。

教育處指出，三期景觀及現有工地防護工程已於今年2月開工，正施工中；四期體育館工程則調整工期、單價、規格等相關檢討，力求工程順利決標。

體育 高虹安

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