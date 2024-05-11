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拉拉山水蜜桃次級果釀出白蘭地 勇奪舊金山烈酒賽金牌

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園復興區媽媽桃現在進入產季，民眾可上網選購。記者翁唯真／攝影
桃園復興區媽媽桃現在進入產季，民眾可上網選購。記者翁唯真／攝影

桃園復興區媽媽桃現在進入產季，今年產量約有294公噸，與往年差不多，產季預計至6月初。桃園蘆竹在地製酒廠「恆器製酒」與青農合作，將拉拉山水蜜桃次級果釀造出白蘭地原酒，首度勇奪2024年舊金山烈酒大賽白蘭地金牌獎。

媽媽桃種植面積約43.5公頃，今年產量與往年差不多，不過因前期沒降雨，後期長下雨讓果實成熟快，急速轉紅，因此今年媽媽桃都相對小粒，不過甜度與往年差不多。

桃園市長張善政今至中壢慈惠堂參香並推廣媽媽桃，張善政說，本次媽媽桃行銷與主祀瑤池金母的中壢慈惠堂合作，用最在地的媽媽桃供奉母娘，使媽媽桃的象徵意義得以更加凸顯。張善政今也大啖媽媽桃皮薄、鮮嫩多汁、口感特別香甜，並恭喜「恆器製酒」獲獎。

47歲的釀酒師羅己能7年前投入製酒行業，主要做地瓜酒起家，不過因非主流，因此搭配其他水果製酒，他做出代表桃園的水果酒，鎖定最具代表性的拉拉山水蜜桃，2年前與青農高蔣邦慈合作，運用賣像差的次級品釀造，將水蜜桃放進橡木桶約2年熟成，首次以水蜜桃原酒參加就得到2024舊金山烈酒大賽白蘭地金牌獎。

羅己能說，運用次級品釀造也能替農友增加收入，不過每次或得果量不定，因此只能少量製作，經過4年的研發，釀造出口感溫潤、尾韻悠長原酒，入口散發水蜜桃果香香氣，且具代表性，因此原酒取名「桃酛」。

農業局長陳冠義表示，中壢慈惠堂廟前廣場展售活動將持續至明天，今起月至15日連續5天在遠東SOGO百貨中壢店1樓廣場販售，13日起在桃園市政府府前廣場的媽媽桃展售活動也會接力啟動，日日直送最新鮮的媽媽桃到消費者手中。不方便現場購買的朋友，也可以透過復興區農會網路訂購媽媽桃，6粒裝600元至12粒裝400元不等。

桃園復興區媽媽桃現在進入產季，今開記者會推廣。記者翁唯真／攝影
桃園復興區媽媽桃現在進入產季，今開記者會推廣。記者翁唯真／攝影
桃園復興區媽媽桃現在進入產季，桃園市長張善政（右3）今與樂天女孩一同推廣。記者翁唯真／攝影
桃園復興區媽媽桃現在進入產季，桃園市長張善政（右3）今與樂天女孩一同推廣。記者翁唯真／攝影
桃園市長張善政（右）今也大啖媽媽桃皮薄、鮮嫩多汁、口感特別香甜。記者翁唯真／攝影
桃園市長張善政（右）今也大啖媽媽桃皮薄、鮮嫩多汁、口感特別香甜。記者翁唯真／攝影

水蜜桃

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