苗栗鄉鎮人口洗牌 通霄少5人「老六變小七」 竹南破9萬人

苗栗縣政府公布4月底全縣及各鄉鎮市人口數，全縣人口仍持續呈微幅下滑趨勢，10年來累計已減少3萬多人，受產業變遷、少子化、外縣市福利磁吸效應等多重因素影響，昔年號稱「海線四大鎮」的通霄鎮已被公館鄉超越，以5人之差排名從「老六變小七」，竹南鎮在科學園區加持下，一舉突破9萬大關，與毗鄰的頭份市同為縣內僅見的人口逆勢成長地區。

縣府民政處統計，4月底各鄉鎮人口數，公館鄉人口3萬1110人、通霄3萬1105人，通霄一個月又少了50多人，排名如預期被公館超越，公館鄉人口雖也呈下滑趨勢，但減少速度較低，依去年1月統計，通霄3萬1799人比公館3萬1453人還有346人差距，但人口消長速度不同，排名還是被「鄉級」城鎮超越。

竹南鎮數年前繼頭份市之後，人口數也超越苗栗縣治所在的苗栗市，4月底人口達到9萬36人，且與頭份相同，人口數每月都持續增加，是全縣「唯二」人口逆勢成長的兩大市鎮。

縣府民政處長巫恒昭曾任兩屆通霄鎮長，他說2002年任鎮長時鎮內還有近4萬人口，他認為通霄人口逐年減少，遠因與中山高興建有關，行經通霄的台1線公路早年是交通大動脈，攸關產業運輸，交通動線因高速公路開闢移轉造成產業影響，後來許多產業外移也是主因，且通霄丘陵區多建地少，去隔壁苑裡置產買田的相當多。

公館鄉長何在鑫表示，公館人口在全台鄉級城市名列前茅，除農村美景成為宜居城市，鄉公所也盡可能提供多項服務，留住許多鄉親，還有不少外縣市人口移居。

苗栗縣面臨少子化、高齡化雙重夾擊，縣府強調將持續加強招商引資，發展地方產業創生，讓在地增加工作機會，使年輕人有意願返鄉結婚生子；為鼓勵縣民增加出生率，今年生育津貼加碼，第一胎1萬元、第二胎以上2萬元，多胞胎每名新生兒補助2萬元，鄉鎮市公所也有加碼，其中南庄從原來1萬元大幅提升到第一胎6萬、第二胎7萬、第三胎8萬元。