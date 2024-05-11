新竹市民敲碗YouBike電輔車 竹市府認為太貴不願買

新竹縣及新竹科學園區已分別在去年6月及今年2月上路YouBike 2.0E 電輔車，新竹市卻至今未有購置電輔車，讓不少市民期待何時會有印有新竹市徽的專屬電輔車，但新竹市府交通處潑冷水，解釋電輔車「太貴」，短期內都不會有購置計畫。

竹市府交通處表示，新竹市短期內仍不會設置，但民眾都能在市區租借到來自竹科、竹縣流通的電輔車，影響不大。交通處指出，因電輔車成本昂貴，是一般車輛的2倍價格，為最大化車輛數、服務更多民眾，因此未有購置電輔車的計畫，且市區地勢平緩，並不需要利用電輔車輔助騎乘。

目前桃竹竹苗，僅有新竹市未有購置電輔車的計畫，不僅鄰近的桃園市有高達近千輛，就連苗栗縣都已鋪設電輔車服務民眾，唯獨新竹市仍在電輔車上缺席，鄰近縣市都在持續擴大電輔車數量及增設YouBike 2.0站點。

據數據統計，新竹縣市及竹科自YouBike 2.0上路以來，累積使用人次已近400萬人次，其中電輔車使用使用人次超過20萬人次，皆是依靠竹科鋪設的250輛電輔車及新竹縣390輛電輔車服務。

因電輔車省力，因此一直以來廣受民眾好評，電輔車身上還會印上新竹縣徽、竹科管理局徽或竹北市公所logo，以識別車輛所屬單位，因此不斷有新竹市民呼聲希望新竹市也要有。

竹科管理局營建組指出，竹科在2023年6月28日率先引進YouBike 2.0E ，考量到園區內地形起伏大，因此當初購置數量電輔車就比一般車輛數多出1倍，目前電輔車數量為250輛，且從統計數字上來看，電輔車使用人次高達8萬2500人次，比一般車使用人次1萬5000人次還高出數倍。

竹縣府交旅處表示，新竹縣府在2024年2月7日與竹北市公所合作，於竹北市首先啟用YouBike 2.0E，目前全縣電輔車數量390輛，未來電輔車購置還會持續與各鄉鎮市公所合作，擴大服務範圍，讓民眾租借YouBike騎乘更省力，不必踩得汗流浹背。