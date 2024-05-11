新竹關新路延伸段挨批盲腸路 議員批：縣市合作假的嗎？

新竹市關新路延伸段今年2月通車後，原本預期能疏解交通車潮，卻因仍未貫通到新竹縣公道路，遭批評是「盲腸路」，如今更傳新竹縣市間尚未協調好開路，引起市議員不滿批評市府不積極，並聯合縣議員同聲呼籲應盡快縣市合作。

新竹市議員劉彥伶表示，關新路延伸段規畫直通公道路，可分散光復路、慈雲路車流，但現況卻是新竹市府僅開通關新路到柯子湖溪防汛道路，最後一段新竹縣境內約100公尺長度的道路還未施工，導致延伸段如同形成盲腸段，失去分流目的。

劉彥伶批，新竹市府竟非積極與新竹縣府協商，反而是放著事情不處理，還把問題推給新竹縣府不同意開闢該段道路，她質疑「難道當初新竹縣市簽訂合作備忘錄都簽假的嗎？」呼籲市府盡快向縣府釋出合作誠意，解決新竹市民塞車之苦。

關新路是新竹市關埔重劃區重要幹道，計畫連接光復路與公道路，且同樣將會是未來光埔二期重劃區主要聯外道路，距離全線通車就差最後「不到一哩路」。

居民指出，目前關新里對外交通仍主要仰賴關新路轉接光復路、關東路及周邊巷道才能再通往市區及高速公路交流道，因此車流量非常大，上下班時段短短500公尺甚至會塞上半小時，若能全線開通絕對對區域交通是大福音。

新竹縣議員楊昌德表示，已向縣府提案要求盡快開闢，不能因關新路非新竹縣道路就不做，最後100公尺道路若能打通，不僅能疏解竹市塞車，且更方便新竹縣民通往竹科，能完善新竹縣及竹東的交通路網。

新竹市府地政處表示，關新路延伸段市轄範圍僅關新路至柯子湖溪左岸防汛道路，去年市長高虹安即指示柯子湖溪右岸為新竹縣轄段，要由地政處積極向新竹縣府轉達建議接續開闢。

市府分別在去年6月14日於縣市整合溝通平台上提案，並在去年7月18日向內政部國土管理署提出書面建議，將柯子湖溪右岸新竹縣轄區部分農業區變更為道路用地，縣府當時將市府建議納入人民陳情意見研析辦理。

市府地政處指出，今年3月12日及4月29日曾2次邀請縣府及科管局討論取得共識，待新竹縣府路型設計定案及都市計畫變更案通過後，將啟動後續開闢道路規畫。

新竹縣府工務處回應，將會提出生活圈計畫向內政部申請補助，目前已透過竹竹溝通平台，以及都市計畫變更的程序，將相關資料送交內政部都市計畫委員會審查。