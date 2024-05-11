原民會核定文化健康站 竹縣尖石、五峰共增3處
原住民委員會113年度新增核定7處文化健康站，新竹縣政府原民處指出，其中包括新竹縣尖石鄉嘉樂站、新光及鎮西堡站，以及五峰鄉茅圃站，讓部落長者就近享受長照服務。
新竹縣政府原民處今天發布新聞稿指出，竹縣過去建置的文健站都是由民間單位申請，這次首例由鄉公所申請自辦文健站，解決民間團體無意願申辦或承辦量能不足問題，也提升長照服務涵蓋範圍，擴增原鄉地區長照服務量能。
竹縣府原民處長雲天寶於稿中表示，位在尖石鄉的新光部落及鎮西堡部落，距竹縣府車程將近3小時，有了文健站可讓部落長者就近享受長照服務，開設的相關課程也可豐富長輩生活。
原民處指出，除了新設立的3處文健站，還有尖石鄉11站、五峰鄉7站、關西鎮1站，以及都會區3站，全縣共計25站每日可服務長者800人以上。
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