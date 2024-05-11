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新竹湖口開辦全縣第2處定點臨托 夜間臨托還要再等等

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣將持續擴大開辦臨托服務，協助年輕父母減輕育兒負擔。圖／竹縣府提供
新竹縣將持續擴大開辦臨托服務，協助年輕父母減輕育兒負擔。圖／竹縣府提供

新竹縣府社會處今年4月在湖口鄉開辦全縣第二處定點臨時托育，提供周二至周日白天臨托服務，不過不少家長反映希望開辦夜間臨托，且因湖口臨托鄰近桃園市楊梅區，有家長詢問是否無法提供外縣市爸媽托顧，社會處回應，夜間臨托還需研議，但已開放未設籍民眾使用臨托。

新竹縣府社會處表示，已經聽見爸媽們的需求，目前新竹縣除了平日白天的臨托服務外，也一併提供周末假日的日間臨托服務，未來將視定點臨托服務的成效、場地管理與委辦量能等，再研議逐步增加臨托時段，但已開放未設籍民眾使用，只要父母或孩子任一方有實際居住在新竹縣。

新竹縣第二處臨托服務已在4月起於新湖區社福中心設立，提供托顧6個月以上至國小入學前兒童服務，服務對象為父母或兒童至少一方設籍在新竹縣，或是有實際居住事實，送托兒童未罹患法定傳染病，就能前來使用。不過因新竹市已經提供夜間臨托服務，因此有家長也敲碗希望新竹縣盡快開放夜間臨托。

新竹縣在去年11月首度於竹北的新竹縣親子夢想館開辦新竹縣第一處定點臨托，至今已經提供上百人次服務，不少家長滿意臨托便宜的收費，卻能提供優質服務，孩子待在臨托中心不僅有老師照顧，還會安排遊戲、互動課程，讓孩子不會有等待爸媽來接的焦慮。

竹東的徐姓家長表示，自從臨托服務上線後，每次要前往縣府洽公前，都會將孩子托在臨托中心，讓家長洽公很安心，但希望未來竹東或其他鄉鎮也有臨托服務，讓平時習慣將孩子帶在身邊的家長，遇到急事能有人托顧孩子。

社會處說明，收托時間為周二至周日上午9時至下午5時，費用為平日每小時200元、假日每小時250元，每次至少托育2小時，服務採預約制，提醒家長送托需帶戶口名簿、身分證，證明與孩子的關係，確保孩子安全不會被陌生人帶走。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣人口已突破59萬人，縣府致力提升托育服務量能，希望負起托育好幫手的角色，減輕家庭育兒照顧負擔，期望藉聘請專業托育人員照顧幼童、建立友善育兒環境，分攤家庭照顧負擔，讓定點臨托服務成為家長的育兒後盾之一。

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