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中壢馬祖新村公園4喬木感染褐根病 吊點滴救不回將移除

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢馬祖新村公園去年7月巡查發現有4株喬木生長狀況有異，經送檢驗確認感染褐根病並治療，不過今年4月發現喬木根系崩斷，預計5月底前由中壢公所完成移除。圖／中壢區公所提供
桃園中壢馬祖新村公園去年7月巡查發現有4株喬木生長狀況有異，經送檢驗確認感染褐根病並治療，不過今年4月發現喬木根系崩斷，預計5月底前由中壢公所完成移除。圖／中壢區公所提供

桃園中壢馬祖新村公園去年7月巡查發現有4株喬木生長狀況有異，經送檢驗確認感染褐根病並治療，不過今年4月發現喬木根系崩斷，預計5月底前由中壢公所完成移除。桃園養工處公園綠地科回應，除5大重劃外公園樹木由公所管轄，其餘逾3萬棵樹木皆委託廠商日日巡檢，若初判為褐根病、松材線蟲等，則會再另外請專業單位評估後依符合該病蟲害方式辦理處置作業。

馬祖新村公園入口左側4株喬木去年7月經巡查發現狀況不佳，經根部取樣送農業部林業試驗所檢驗，發現感染褐根病，便於現場喬木上公告張貼褐根病檢驗報告，提醒民眾有傾倒危險，不過地方希望能保留樹木，考量公共安全風險，去年11月減重修剪，12月打點滴抑制褐根病菌蔓延，期待能減緩喬木傾倒危及安全發生，減緩措施完成後由專業植栽園藝維護廠商持續觀察處理。

不過今年4月現場檢視發現喬木根系開始崩斷，隨時有無預警傾倒可能，對公共安全產生重大威脅，經評估以移除方式處理，預計年5月底完成，以根本解決問題確保民眾安全，後續仍需就現地防治作業以免傳染情事擴大，防治完成後，將重新規畫該區域綠美化，還給民眾安全的公共空間。

中壢區公所說，公所維管170座公園內樹木，每1個月完成1次巡查，針對有褐根病的樹木，會視情況做後續處理。

公園綠地科說，養工處維護的公園及行道樹，每日皆有委託維護廠商辦理全區巡檢，目前維護管理約3萬多株，若植栽有病、蟲害，依現行維護契約可辦理防治作業，若已枯死或中空腐朽等涉及安全疑慮，則立即安排辦理移除作業。

公園綠地科表示，若初判為褐根病、松材線蟲等，則會再另外請專業單位評估後依符合該病蟲害方式辦理處置作業。

桃園中壢馬祖新村公園去年7月巡查發現有4株喬木生長狀況有異，經送檢驗確認感染褐根病並治療，不過今年4月發現喬木根系崩斷，預計5月底前由中壢公所完成移除。圖／中壢區公所提供
桃園中壢馬祖新村公園去年7月巡查發現有4株喬木生長狀況有異，經送檢驗確認感染褐根病並治療，不過今年4月發現喬木根系崩斷，預計5月底前由中壢公所完成移除。圖／中壢區公所提供

桃園 農業部 馬祖

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