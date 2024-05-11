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5大展區迎賓 新竹動漫節 25日登場

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
新竹漫畫家茜Cian展出作品「台灣特有種」，呈現新竹人都騎貢丸通勤的網路哏。圖／新竹市政府提供
新竹漫畫家茜Cian展出作品「台灣特有種」，呈現新竹人都騎貢丸通勤的網路哏。圖／新竹市政府提供

2024新竹國際動漫節「漫人祭」將在5月25日至26日於新竹市立體育館舉辦，活動不僅邀請國內外14名動漫藝術家參展，還將展出新竹漫畫家作品、串聯在地動漫文化，為吸引更多動漫愛好者，還與旅宿業合作，來新竹住一晚不僅有住宿優惠，重點有機會贏得Coser分享會的限定席位及動漫好禮。

新竹市文化局長王翔郁表示，今年動漫節活動以「國際展覽、祭典舞台、漫人市集」為主軸，策畫5大展區主題，內容包括新竹在地漫畫、國際優秀動漫、學校聯展、金漫獎得主作品和七龍珠紀念展區。除了展覽，還有Cosplay大賽、動漫音樂秀、Coser及VTuber分享會等精彩節目。

另外，體育館內設有原創社團及動漫商品攤位，孔廟廣場則有「漫人市集」與「好好手感微笑市集」合作，總共匯集70家品牌攤位，有許多手工藝品、文創商品和創意美食等大家挖掘。

為了吸引動漫愛好者留在新竹2天1夜，動漫節更與新竹市的旅宿業合作，來新竹住一晚就可以享有住宿的專屬優惠，還有機會獲得限量動漫好禮及參加Coser分享會的限定席位。

Coser 住宿 新竹

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