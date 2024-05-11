勞檢介入 名人堂飯店爆欠薪 業者：下周付

桃園龍潭名人堂花園大飯店，遭爆積欠約300位員工4月薪資，驚動勞檢單位介入。業者昨天表示，因飯店近日交接給新團隊經營，所以薪資發放有所延遲，預計下周給付；桃園勞動檢查處認定確有延遲給付情形，將依情節裁罰。另外，桃園勞動局也接獲該飯店員工申請調解獎金及加班費爭議，調解預計20天內完成。

名人堂花園大飯店由「台灣職棒之父」之稱、兄弟飯店董事長洪騰勝創辦，飯店結合棒球與觀光度假，2019年11月盛大開幕，標榜台灣唯一以棒球與史努比為主題的度假飯店，不僅坐擁一座棒球場，還有32公尺高的棒球造型建築物和一支超大球棒，園內還有許多親子設施，也深受家長和小孩青睞。

不過，飯店近日有員工爆料公司遲發薪水，只拿到一張薪資延遲給付同意書；勞檢處證實有此事，並指行為可能違反勞基法，可處2萬元以上、100萬元以下罰鍰，後續將視業者陳述意見與改善情況做裁處。

業者回應，飯店近日交由新團隊營運，原定昨天給付薪資，但卡在銀行手續，所以又推遲，預計下周會發。

地方人士透露，飯店開幕後逢新冠疫情，加上陸客及國旅人潮不多，節省人事成本導致服務品質下降與內部管理問題，終致經營不佳。

另外，該飯店有15名離職員工爭取加班費、績效獎金或資遣費，金額總計542萬元。勞動局表示，已收到離職員工們的調解申請書，預計20天內完成調解。