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地方反對 大桃坪設土石堆置場 環評仍過

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗造橋大桃坪地區有業者申設26公頃的土石堆置場，地方居民強烈反彈，昨天下午在環保局進行環評審查大會前拉布條抗議。記者胡蓬生／攝影
苗栗造橋大桃坪地區有業者申設26公頃的土石堆置場，地方居民強烈反彈，昨天下午在環保局進行環評審查大會前拉布條抗議。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣造橋鄉大桃坪有業者申設26公頃面積的土石堆置場，全案引起地方居民強烈反彈。環保局昨為申設案開環評審查大會，近200人前往現場拉布條、舉標語抗議，但申設案仍然過關；對此，居民表示不排除未來採取更激烈的手段抗爭。業者則說開發合法合規，會持續跟持地方溝通

關於大桃坪土石堆置場開發案，業者數年前申設時就引發造橋鄉大龍村一帶居民反彈並組自救會，近來頭屋鄉明德村也加入抗爭行列，擔心堆置場一旦開發完成，每小時會有20多輛大型車行駛126縣道，近年中央將補助9億多元營造明德水庫觀光，126線是重要的環湖道路及自行車路線，如果每天有200輛砂石車往返不斷，不但危及自行車騎士安全，破壞觀光，水源區也有汙染疑慮。

環評審查小組今年1月作出「建議通過環評審查」結論並提交大會，昨天下午2時由環評委員會召開審查大會，自救會及地方居民雖拉布條舉牌抗議，高喊「廢土大車毀觀光、明德水庫要活路」口號，但環評仍在抗議聲中通過。

環保局解釋，申設案經各委員及有關單位充分討論，認為對周圍相關計畫、環境資源、保育類或珍貴稀有動植物的棲息生存，不致產生顯著負面影響。

業者則強調，堆置場會分5到10年作業，並非一口氣堆滿，公司也會提供近4千萬元的回饋方案，合法合規進行開發，未來會持續溝通，盼地方理解。

溝通 環保局 環評

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