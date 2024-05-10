新竹縣老人假牙補助限制多 議員質詢要求放寬條件

新竹縣65歲以上老人假牙補助雖實行多年，但因條件限制多，並非人人都可申請，但鄰近的新竹市及桃園市卻是全面補助，新竹縣議員上官秋燕今質詢再次要求竹縣府重視老人福利，應放寬申請條件，縣長楊文科回應「綜合考量後再研議」。

上官秋燕表示，新竹縣要申請老人假牙補助，除了必須是65歲以上設籍縣民，還需要符合中低收入戶、身心障礙者或受收容安置等身分，還需要經過醫師評估，並以裝置全口活動假牙者優先辦理，條件限制多，讓不少年長縣民無法享受福利。

上官秋燕指出，鄰近縣市多只要符合年滿65歲以上的設籍人口，就可以辦理假牙補助，條件限制沒那麼多，質疑新竹縣為何不能參考鄰近縣市政策，如新竹市全口活動假牙高齡友善固齒計畫，在縣府財政允許下，適度調整福利政策。

上官秋燕要求新竹縣府，應向中央爭取經費，讓長輩能有一口好牙、正常攝取營養，同時建議新竹縣敬老愛心交通卡，應從現行每月發放500元，再加碼200至300元，並研擬提高老人健保費用補助等老人福利措施。

楊文科表示，對於上官議員的建議以及意見，這幾項福利政策都很好，縣府在編預算時，將綜合考量財政情形、公平合理性、政策目的等因素再來研議。新竹縣衛生局長殷東成說明，會進一步和社會處、財政處研議，並尋求新竹縣牙醫師公會等民間資源，一起來合作努力。