注意！大湖栗林國小路段降速執法 另3處測照器也啟用
車友請注意！苗栗縣警局為保護大湖鄉栗林國小校園周邊學童通行安全，台3線公路136.8至137.6公里路段，行車速限已從時速60公里調降為50公里，栗林國小旁台3線137.2公里處設置的測速照相桿也配合「降速執法」；此外在竹南公義路、台3線三灣路段、三義鄉140縣道設置的測速照相器材也都開始執法，限速60公里，警方提醒駕駛人注意行車速限，維護交通安全並避免受罰。
苗栗縣警局交通隊指出，台3線公路大湖鄉栗林國小前後約800公尺的路段，校方先前邀交通部公路局中區養護工程分局、苗栗縣政府工務處及縣警局辦理會勘，評估考量學童上學、放學的安全，已公告將台3線136.8至137.6公里間路段的行車速限從60公里調降為50公里。
此外，竹南鎮公義路1557號前、三灣鄉台3線101.2公里處、三義鄉140線19.9公里處增設的3處的測速執法設備，目前都已開始執法，速限60公里，提醒用路人務必遵照速限行駛，以確保行車安全。
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