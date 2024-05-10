快訊

15:45發生規模5.8地震 氣象署：0403餘震將延續3到6個月

花蓮規模5.8地震！大清水山崩瞬間畫面曝光 天搖地動嚇傻當地民眾

遭集體冷落！哈利訪英未見到父兄 英王室專家曝查理不願和解真正理由

注意！大湖栗林國小路段降速執法 另3處測照器也啟用

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
相關單位為維護大湖鄉栗林國小學童通行安全，台3線公路136.8至137.6公里路段，行車速限從時速60公里已調降為50公里，栗林國小旁台3線137.2公里處設置的測速照相桿配合「降速執法」。圖／苗栗縣警局提供
相關單位為維護大湖鄉栗林國小學童通行安全，台3線公路136.8至137.6公里路段，行車速限從時速60公里已調降為50公里，栗林國小旁台3線137.2公里處設置的測速照相桿配合「降速執法」。圖／苗栗縣警局提供

車友請注意！苗栗縣警局為保護大湖鄉栗林國小校園周邊學童通行安全，台3線公路136.8至137.6公里路段，行車速限已從時速60公里調降為50公里，栗林國小旁台3線137.2公里處設置的測速照相桿也配合「降速執法」；此外在竹南公義路、台3線三灣路段、三義鄉140縣道設置的測速照相器材也都開始執法，限速60公里，警方提醒駕駛人注意行車速限，維護交通安全並避免受罰。

苗栗縣警局交通隊指出，台3線公路大湖鄉栗林國小前後約800公尺的路段，校方先前邀交通部公路局中區養護工程分局、苗栗縣政府工務處及縣警局辦理會勘，評估考量學童上學、放學的安全，已公告將台3線136.8至137.6公里間路段的行車速限從60公里調降為50公里。

此外，竹南鎮公義路1557號前、三灣鄉台3線101.2公里處、三義鄉140線19.9公里處增設的3處的測速執法設備，目前都已開始執法，速限60公里，提醒用路人務必遵照速限行駛，以確保行車安全。

相關單位為維護大湖鄉栗林國小學童通行安全，台3線公路136.8至137.6公里路段，行車速限從時速60公里已調降為50公里，栗林國小旁台3線137.2公里處設置的測速照相桿配合「降速執法」。圖／苗栗縣警局提供
相關單位為維護大湖鄉栗林國小學童通行安全，台3線公路136.8至137.6公里路段，行車速限從時速60公里已調降為50公里，栗林國小旁台3線137.2公里處設置的測速照相桿配合「降速執法」。圖／苗栗縣警局提供

測速 苗栗縣 速限

延伸閱讀

大湖金針花海廊道開花已五成 金針亮亮賞花節25日登場

緊盯「山道猴子」 台7乙喀擦照相開罰後飆車銳降

垃圾誰丟的？苗栗大湖鄉長要設監視器「鄉民水準不會這樣」

「絕命彎道」事故頻傳！中央、地方今會勘台3線103.6公里改善方案

相關新聞

注意！大湖栗林國小路段降速執法 另3處測照器也啟用

車友請注意！苗栗縣警局為保護大湖鄉栗林國小校園周邊學童通行安全，台3線公路136.8至137.6公里路段，行車速限已從時...

竹縣焚化爐回饋金保留3成遭批過多 楊文科允改進

民進黨新竹縣議員歐陽霆今天指出，新竹縣焚化爐正興建中，相關委員會要保留30%回饋金比例過高應修正，應改用於彌補地方。新竹...

竹北市公所改善3座市場 打造良好購物環境

竹北市公所今天表示，市內3座市場包含竹北、新社與仁義市場已老舊，為改善環境將陸續進行攤商招牌更換、外牆修繕、入口意象設計...

綠島進入觀光旺季 南寮漁港6月起交通管制

綠島旅遊旺季即將來臨，人潮逐漸湧現，為改善南寮漁港交通，自6月1日起啟動為期4個月的交通管制措施，管制汽機車入港時間，警...

最大愛心妥善照顧2聽損兒還進用聽損員工 她獲模範母親表揚

桃園市56歲的王秀蘭育有3女，大女兒出生後因受傷聽力受損，小女兒前庭導水管不平衡引起發燒，同樣造成受損，她全心在家帶小孩...

桃捷去年盈餘1.24億！今年買列車要花30億 議員擔心錢從哪來

桃園大眾捷運公司今天在市議會工作報告和備詢，議員黃婉如、劉勝全等議員關切機捷營運量疫情過後回升，去年雖然轉虧為盈有1.2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。