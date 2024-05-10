竹縣焚化爐回饋金「環保局抽3成」挨批共產黨 縣府：有用途非壓榨

為解決新竹縣垃圾去化問題，新竹縣府在竹北拔子窟地區興建焚化爐，預定明年完工，不過地方回饋金草案卻引發爭議，民進黨新竹縣議員歐陽霆今在議會質詢認為條例「不合理」，給居民的回饋金竟要抽走30%給環保局，歐陽霆要求必須修正草案。

歐陽霆表示，新竹縣垃圾焚化廠回饋金管理自治條例中，竟明定要提撥30%給委員會進行運作，若以一年4千萬元地方回饋金計算，新竹縣環保局委員會就可抽走高達1千3百多萬元，歐陽霆痛批「委員會以後開會是都要喝香檳、吃鵝肝嗎？」

歐陽霆認為，委員會運作不應該需要如此龐大的運作經費，應將回饋金確實用在彌補地方居民身上。歐陽霆還指出，管理自治條例第10條竟以條例限制居民領回饋金「回饋金使用計畫通過後，因居民陳抗致使本計畫無法進行正常營運操作時，管理會得暫緩審議及支付回饋金，待達成協議後繼續執行。」

歐陽霆痛批「新竹縣府是吃到共產黨口水嗎？怎麼會訂出如此離譜的草案」，他指出，此條例等同一旦居民對焚化爐有意見，環保局就能動用條例，扣回饋金阻止居民發聲，他形容就像「我環保局來管你的錢、先抽30%管理費，管不好你也不能說話，再吵我就不給你錢」。

新竹縣環保局長蕭宏杰回應，草案是參考其他縣市的管理自治條例而訂定，委員會運作確實需要經費。

新竹縣長楊文科表示，訂定這些條款並不是要壓榨居民，但一旦焚化爐遭遇民眾陳抗而停擺，自然需要有法可循暫停回饋金發放，且委員會功能是要統籌分配及管理回饋金，因此需要經費運作。

楊文科強調「條例並無惡意」，但是希望居民了解，焚化爐運作需要相互尊重，若民眾對焚化爐未來營運後有任何意見或建議，都希望能透過理性溝通解決，縣府及焚化爐廠商不會讓居民的意見被忽視，導致居民被迫走上抗爭一途。

對此，歐陽霆撂話，若新竹縣環保局沒有將草案修正過，即便後續送到新竹縣議會審議，他也會反對到底。