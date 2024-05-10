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陽明交大群聯大樓爭議 竹縣實中易地

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹報導

新竹縣原定要落腳陽明交大客家學院的實驗高中，因陽明交大與群聯電子產學合作蓋大樓爭議，縣長楊文科昨天證實，因擔心有變數，將調整備案規畫，並確定縣立實驗高中改落腳「文小10」基地，相關作業不影響115學年度招生4班的推動期程。

新竹縣府為了解決新竹縣高中就學量能不足的問題，擬訂成立實驗高中，六家和湖口高中擴校，及文興和自強2所國中改制為完全中學5大方案，簽核30.7億元執行經費，規畫實中預定115學年度開4班80名新生，縣議員陳凱榮昨天在議會總質詢追問進度。

陳凱榮詢問，陽明交大與群聯電子要合作蓋產學大樓案日前掀起爭議風波，不知縣府與陽明交通大學合作實驗高中是否生變？是否該重新評估？進度是否如預期招生？

楊文科答覆說，當初確實規畫陽明交大的客家學院為實中校地，但陽明交大與廠商目前產學合作中止，縣府則擔心計畫變數過多過大，因此調整為備案規畫，改在竹北文小10用地興建實中，「興建實驗高中計畫不變，地點改變」。

縣府教育局長楊郡慈說，雖然換了地方蓋，但陽明交大仍會協助建置縣立實中，其校本課程將朝「專題實作」方向規畫，特別注重學生自主學習，內容方面會重視AI科技、文化學習、研究方法、國際溝通、畢業專題等方面；彈性學習部分計畫則將開設微課程，學生將針對某些主題進行移地學習，由陽明交大提供優勢領域課程協助。

新竹 楊文科 陽明交大

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