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後龍國有地遭濫倒 查處後又犯

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
後龍鎮台6線公路1.5公里南端國有地，數度遭不肖業者濫倒廢土及營建廢棄物。圖／苗栗縣環保局提供
後龍鎮台6線公路1.5公里南端國有地，數度遭不肖業者濫倒廢土及營建廢棄物。圖／苗栗縣環保局提供

苗栗縣後龍鎮台6線公路1.5公里處南端國有地，2年半內至少3度遭濫倒廢土及營建廢棄物，甚至還被以鐵皮「圈地」傾倒，縣議員陳光軒接獲反映並舉發，警方調查已移送1件，並持續追查，要揪出濫倒不肖業者。

縣府環保局查出，遭濫倒的地點在後龍鎮龍社段及龍港地段的國有地，2022年10月、2023年1月都發現濫倒事件，先前國有財產署曾透過空拍，發現土地被鐵皮圍起，且濫倒的廢土有擴大情況，顯示不肖業者仍持續傾倒廢土，全案去年7月已由警方移送檢方查處。

今年4月間又有民眾檢舉，國產署、環保局人員4月25日與各單位會勘，發現濫倒的土石方及營建廢土數量不少，環保局依違反廢棄物清理法移請檢警調查，竹南警方將透過路口監視畫面過濾可疑車輛，追查濫倒事件行為人究責。

環保局指出，苗栗縣因丘陵地形多，偏僻地區遭濫倒情況多年來持續發生，去年事業廢棄物濫倒事件有41件，今年至4月底也已19件。

陳光軒表示，外地廢棄物入侵濫倒情況很嚴重，許多民眾發現都會向他反映，甚至還有大車撞鐵門硬闖私人土地濫倒的惡劣行徑，他都已向警方舉報，希望能加強力道遏阻濫倒歪風。

國有地 廢棄物 環保局

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