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綠批竹市社宅延宕 藍白嗆前朝跳票

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
延宕惹議 竹市「中雅安居」社宅去年2月舉行開工祈福典禮，如今卻傳工程停擺延宕，引發爭議。圖／新竹市府提供
延宕惹議 竹市「中雅安居」社宅去年2月舉行開工祈福典禮，如今卻傳工程停擺延宕，引發爭議。圖／新竹市府提供

新竹市「中雅安居」社會住宅案，民進黨市議員楊玲宜昨天痛批「工程嚴重延宕、完工比登天還難」，質疑新竹市府工程管控失能，新竹市府回應「該社宅是國家住都中心負責興辦」，藍、白市議員則隔空反嗆「民進黨執政新竹市8年要蓋1500戶社宅全跳票」。

中雅安居工程總預算超過32億元，預計興建住宅大樓提供640戶社宅，還規畫非營利幼兒園、日照中心等設施，預計2026年完工只租不售，楊玲宜昨天受訪，表示中雅安居早於2022年10月便動土，去年2月新竹市長高虹安又再辦開工祈福儀式，宣稱將會是竹市府與住都中心共同規畫的首座社會住宅。

楊玲宜說，中雅安居如今宛如停工、工程嚴重延宕，凸顯市府工程管控失能，市府推卸責任，她更質疑難道社宅案興辦並非市府都發處代辦，不滿市府將責任推回給中央。

新竹市府則回應中雅安居社宅為國防部土地，並由內政部指示住都中心興辦，去年2月15日由委外營造團隊開工，預計提供640戶社宅，但是遭遇地質施工困難，基於安全考量需重新檢測，市府後續會持續與住都中心溝通。

藍、白市議員紛紛跳出來為市府抱不平，民眾黨市議員李國璋指出，楊玲宜唱衰新竹市的社宅政策，卻絲毫不反省綠營過去在新竹市執政8年，曾承諾要蓋1500戶卻完全跳票的事實。

國民黨市議員陳慶齡指出，中雅安居社宅是中央負責興辦建造，新竹市府僅負責使建照、交通、都審等事宜，其餘工程監造「新竹市政府無權管轄」。

社宅 議員

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