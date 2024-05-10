軌道經費暴增 桃園財政雪上加霜

桃園市主計處昨天公布年度收、支差額，歲入1432億元與歲出1568億元相抵，差短136億元，連同債務還本400億元，合計尚須融資調度數為536億，全數將以賒借收入予以彌平，意即要向銀行借貸舉債；議員舒翠玲指出，今年軌道經費至少暴增近2百億，若向銀行借錢付息，擔憂債滾債恐成市府大錢坑。

桃園市財政局說明，市府與金融機構簽訂債務還本的額度為400億元，目前實際使用金額為328億元，都是過去舉債累計的金額，主要來自於市政府的建設經費差短；過去向銀行借款支付的利息，一年要支付約6億元，今年編列預算9億元，但不一定會支付這麼多利息，還是要看實際貸款的金額。

主計處統計，桃園市政府2024年歲入計列1432億元，按來源別分析，前3項分別為稅課收入829.53億元、57.93%；補助及協助收入400.95億元、占28%；營業盈餘及事業收入90.10億元，占6.29%。

歲出計列1568億元，按政事別分析，以教育科學文化支出617.88億元，占39.41％，居首位；經濟發展支出295.28億元，占18.83％，居第2位；歲入、歲出相抵差短136億元，連同債務還本400億元，合計尚須融資調度數為536億元，全數將以賒借收入予以彌平，注意市府要支出多少利息。

軌道建設經費部分，桃園市府說明，桃園鐵路地下化經費因平鎮端南延1.2公里、台鐵營運安全提升、物價上漲等因素，致經費增加約694億元，桃園負擔約162.1億元；捷運綠線計畫預算經費也增加約230億元，將爭取市府負擔16%、約36.69億元，但中央補助比率遲未定案。

議員舒翠玲指出，今年軌道經費至少暴增近2百億，加上市府可調動的基金在前市長鄭文燦任內時幾乎全用了，若向銀行借錢付息，債滾債恐成一大錢坑。

市府指出，桃園市有28個基金，前市長任內從基金調度的錢會進入市政府「大水庫」帳戶，由財政局分配挹注到有需要的建設計畫，主要仍用在公共工程建設；每種基金調度都有一定的規定，不至於有調度額度用罄的情形。

不過，鄭文燦卸任前宣布，桃園接下來5年，每年重大建設支出約100億元；主計處昨證實，未來5年軌道建設每年支出已達140億元，比起鄭文燦所說，每年已增加40億元，財政負擔確實加重，目前尚在市府財力能負擔範圍內。