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苦等不到中央修工輔法 桃市自力救濟、倉儲火災驟減6成

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府昨通過「桃園市火災預防自治條例」修正草案，副市長蘇俊賓在臉書貼出照片，曝光市府討論過程。圖／取自蘇俊賓臉書
桃園市政府昨通過「桃園市火災預防自治條例」修正草案，副市長蘇俊賓在臉書貼出照片，曝光市府討論過程。圖／取自蘇俊賓臉書

桃園市政府昨通過「桃園市火災預防自治條例」修正草案，將送議會審議，未來低溫倉儲等皆納為公告管制對象。副市長蘇俊賓表示，雖中央遲未將倉儲納入工廠管理輔導法規範，但市府早已組成專案小組逐一檢討各局處的稽查、輔導能量，統計今年1至4月，桃市工廠火災比去年同期減少21.1％，倉儲火災則減少64.7％，顯示市府努力奏效。

蘇俊賓表示，在中央工廠輔導法還沒修訂前，市府已由經發局篩選6168多家風險較高的化學物品批發及零售業進行跨單位勾稽比對，並優先針對193家高風險違建場所輔導、稽查；為整合稽查效率，也逐一檢討各局處稽查、輔導能量。

蘇俊賓說，日前行政院版工輔法修法，只納管工廠附屬倉儲，其實只納管不到一半的倉儲，統計去年1月到今年4月，桃市一共發生52件倉儲火災，其中只有21件是現在工輔法規範的樣態，有31件並非工廠附屬倉儲，等同將近6成貯存危險物品的倉儲，仍不需要申報列管。

蘇俊賓表示，苦等中央修法無效，市府決定自己推出自治條例；考量危險物品儲放的樣態多元，只要貯存到一定的量，不論是工廠、倉儲或其他模式，都在納管範圍內，彌補現有法規「只管工廠不管倉儲」的不足。

蘇俊賓也指出，據統計，桃市今年1到4月工廠火災發生15件、倉儲6件，對比去年同期工廠火災發生19件、倉儲17件，分別減少21.1％和64.7％。

此外，過去3年工廠火災發生的月平均數是6.02件、倉儲3.66件，今年1至4月工廠火災的月平均數也下降到3.75件、倉儲1.5件，在在顯示火災發生的頻率明顯下降，代表跨局處協力減災的策略是對的。

火災 蘇俊賓

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