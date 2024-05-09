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桃園這裡大型公幼動土明年招生 大溪2至5歲幼兒有福了
桃園市長張善政今天下午前往大溪區，主持大溪區公共化幼兒園新建工程動土典禮，市府斥資1.14 億元興建，預計明年（114年）下半年完工，將招收2歲專班2班、3至5歲3班，張善政表示，這座地上3層樓的大型公共幼兒園，各樓層規畫戶外活動平台，兼顧室內活動與戶外遊戲空間，希望工程如期、如質完工，提供大溪幼兒安心就學環境。
大溪區公共化幼兒園位於仁善里地段，基地面積約560 坪，為一棟地上3 層樓建築，工程經費總共1.14億元，包括教育部補助3746萬元、市府自籌7751萬元，建築物以白灰色調為主軸，戶外大平台以藍色包裹地與牆，西側雙層牆內側以土紅磚色塗料為底色，象徵大溪地區大漢溪水域與陸域潮間帶自然生態意象，預計明年下半年完工，招收2至5歲幼兒共5個班。
市府教育局表示，市府針對滿5歲、就讀公私立教保服務機構的幼兒，提供每人每學期幼兒教育助學金4500元，一學年達9000元，更積極增設幼兒園2歲專班，兩年來已增加80班共1220個名額，滿足年輕家庭托育需求。
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