快訊

再生醫療是什麼？雙法草案初審通過 三大爭議一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園這裡大型公幼動土明年招生 大溪2至5歲幼兒有福了

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
大溪區公共化幼兒園新建工程動土，地上3 層樓建築物預計明年下半完工（示意圖）。圖／市府教育局提供
大溪區公共化幼兒園新建工程動土，地上3 層樓建築物預計明年下半完工（示意圖）。圖／市府教育局提供

桃園市長張善政今天下午前往大溪區，主持大溪區公共化幼兒園新建工程動土典禮，市府斥資1.14 億元興建，預計明年（114年）下半年完工，將招收2歲專班2班、3至5歲3班，張善政表示，這座地上3層樓的大型公共幼兒園，各樓層規畫戶外活動平台，兼顧室內活動與戶外遊戲空間，希望工程如期、如質完工，提供大溪幼兒安心就學環境。

大溪區公共化幼兒園位於仁善里地段，基地面積約560 坪，為一棟地上3 層樓建築，工程經費總共1.14億元，包括教育部補助3746萬元、市府自籌7751萬元，建築物以白灰色調為主軸，戶外大平台以藍色包裹地與牆，西側雙層牆內側以土紅磚色塗料為底色，象徵大溪地區大漢溪水域與陸域潮間帶自然生態意象，預計明年下半年完工，招收2至5歲幼兒共5個班。

市府教育局表示，市府針對滿5歲、就讀公私立教保服務機構的幼兒，提供每人每學期幼兒教育助學金4500元，一學年達9000元，更積極增設幼兒園2歲專班，兩年來已增加80班共1220個名額，滿足年輕家庭托育需求。

桃園市長張善政（右四）主持大溪區公共化幼兒園新建工程動土，預計明年下半完工。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（右四）主持大溪區公共化幼兒園新建工程動土，預計明年下半完工。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中）主持大溪區公共化幼兒園新建工程動土，預計明年下半年完工。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中）主持大溪區公共化幼兒園新建工程動土，預計明年下半年完工。記者曾增勳／攝影

幼兒園 建築 張善政 桃園

延伸閱讀

【即時短評】鄭文燦撒幣建設 張善政的財政重擔

桃園全台最多都會原民市 1.2億打造龍潭原民集會所啟用

台電是錯誤能源政策受害者！桃半月逾20起停電 張善政籲組專案小組追因

桃園龜山染整廠起火！黑煙直竄天際 兩地小心空汙

相關新聞

恐成桃市府大錢坑？鄭文燦任內前瞻軌道建設 經費再暴增近2百億

桃園市前市長鄭文燦任內向中央爭取545項前瞻建設計畫，其中以軌道建設金額最大，包含桃園鐵路地下化、捷運綠線及中壢延伸線；...

桃市府公布年度收支差額 須融資調度536億元…要向銀行借貸舉債

桃園市政府財政局、主計處今天到議會工作報告和備詢，主計處公布年度收、支差額，歲入1432億元與歲出1568億元相抵，差短...

桃園這裡大型公幼動土明年招生 大溪2至5歲幼兒有福了

桃園市長張善政今天下午前往大溪區，主持大溪區公共化幼兒園新建工程動土典禮，市府斥資1.14 億元興建，預計明年（114年...

苗栗後龍國有地多次遭濫倒 不肖業者甚至鐵皮「圈地」

苗栗縣後龍鎮台6線公路1.5公里南端的國有地，近年數度遭不肖業者濫倒廢土及營建廢棄物，甚至還被以鐵皮「圈地」，當成專屬的...

竹縣慈孝家庭楷模評選出爐 籃球後衛變尖石「阿信」

新竹縣113年慈孝家庭楷模評選出爐！共評選出國小組8名、國中組6名及高中組1名，合計15組慈孝家庭楷模，今天下午縣府舉辦...

新竹市中雅安居社宅進度慢挨批 藍綠白民代隔空交火

預計將提供新竹市640戶的「中雅安居」社會住宅案，今遭綠營市議員楊玲宜痛批「工程嚴重延宕、完工比登天還難」，質疑新竹市府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。