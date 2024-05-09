桃園大溪幼兒園動土 預計114年可收122幼生

桃園市大溪幼兒園今天舉辦開工動土典禮，教育部補助經費新台幣3746萬元，預計民國114年開辦後，可招收122名幼生，提供鄰近社區平價教保服務。

教育部今天發布新聞稿指出，大溪幼兒園的一大特色是各樓層都規劃了戶外活動平台，可在室內外間靈活安排課程和遊戲。園舍以白灰色調為主軸，戶外平台以藍色包裹地面與牆壁，西側牆內側以土紅磚色塗料為底色，呈現大溪地區的色彩意象。

大溪幼兒園新建園舍完工後，預計招收5班、122名幼生，包括2班2歲專班、3班3到5歲班。

教育部近年推動新建幼兒園園舍補助計畫，累積已補助桃園市新建31處公共化幼兒園，增設153班，經費約13億2445萬元。

政府近年也持續降低幼兒園學費負擔，以公幼為例，每月繳費上限109學年為2500元，現今已降低到1000元，期盼在政府的照顧下，讓年輕家庭敢婚、願生、樂養。