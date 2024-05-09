竹縣慈孝家庭楷模評選出爐 籃球後衛變尖石「阿信」

新竹縣113年慈孝家庭楷模評選出爐！共評選出國小組8名、國中組6名及高中組1名，合計15組慈孝家庭楷模，今天下午縣府舉辦表揚活動，來自尖石國中黃仰樂同學是家中老大，談到平常自發擔負起的家務，一旁聽眾還形容他是尖石鄉的「阿信」，場面溫馨。

新竹縣政府舉辦慈孝家庭楷模選拔及表揚活動已邁入10年，今年以「慈孝相隨 幸福蔓延」為主題，吸引了64組家庭參與選拔，透過公開徵件、專業審查，獲獎家庭類型相當多元，包含核心家庭、三代同堂家庭、單親家庭、原住民族家庭、新住民家庭及身心障礙家庭，展現出深具特色及感人的親子互動故事。

活動現場也邀請三位獲獎楷模代表上台發表感言。代表國中組獲獎的黃仰樂，就讀尖石國中，父母來自於原鄉，家中有四個孩子，三位弟妹最小的么弟與他相差11歲，還在上幼幼班。

「身為長子，當然是我做的最多！」他說，每天在家中都會主動帶領著弟妹一起協助洗衣、煮飯等家務，分擔媽媽的辛勞。黃母聽後也表達，孩子大了，做父母的要學會放手，讓他們能自由快樂成長，阿樂的貼心也讓她感到很溫馨。

縣府家庭教育中心人員說，黃父是卡車司機，雖然忙碌，卻從不缺席孩子們的重要活動，黃母個性幽默開朗，也都支持孩子的興趣，讓阿樂轉至體育班，加入籃球校隊主打後衛，能擁有更多打籃球的練習時間。

縣長楊文科表示，隨著社會變遷，家庭型態也變得多元，只要家人間彼此關懷、互相扶持、長輩慈、子孫孝，一樣可打造出充滿愛與溫暖的家庭；同時也希望透過慈孝家庭楷模的公開表揚，讓更多人意識到慈孝對家庭幸福的重要性。