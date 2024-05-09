新竹市中雅安居社宅進度慢挨批 藍綠白民代隔空交火

預計將提供新竹市640戶的「中雅安居」社會住宅案，今遭綠營市議員楊玲宜痛批「工程嚴重延宕、完工比登天還難」，質疑新竹市府工程管控失能，對此新竹市府僅回應「該社宅是國家住都中心負責興辦」，但藍白市議員則出言反嗆楊「民進黨執政新竹市8年要蓋1500戶社宅全跳票」。

楊玲宜今受訪表示，「中雅安居」早在2022年10月便動土，去年2月新竹市長高虹安又再辦開工祈福儀式，但如今社宅案宛如停工、工程嚴重延宕，讓苦等社宅的青年們都等不到，且市立總圖也延宕，就連慈雲路空橋、關埔國小三期體育館都流標，凸顯新竹市府工程管控失能。

對此新竹市政府回應，「中雅安居」社會住宅為國防部土地，並由內政部指示國家住都中心興辦，採租用方式合作經營，已在去年2月15日由委外營造團隊開工，預計提供640戶社宅，但施工過程中遭遇地質施工困難，基於安全考量需重新檢測，市府後續會持續與住都中心溝通。

不過楊玲宜認為市府是在「推卸責任」，更質疑難道社宅案興辦並非新竹市府都發處代辦，不滿市府將責任推回給中央。她說「凡功勞都屬於我，凡失敗都是他人之過。」用這句話形容新竹市府再貼切不過，去年高虹安不惜大內宣稱中雅安居將會是竹市府與國家住都中心共同規畫的首座社會住宅，時隔一年卻因社會住宅的工程嚴重延宕，火速切割並將責任推給中央。

新竹市府並未再回應楊玲宜質疑，不過藍白市議員紛紛跳出來為市府抱不平。民眾黨市議員李國璋指出，楊玲宜唱衰新竹市的社宅政策，卻絲毫不反省綠營過去在新竹市執政8年曾承諾任內要蓋1500戶卻完全跳票的事實，而楊玲宜過去8年就是林智堅團隊的核心幕僚，如今反過來攻擊正努力落實和中央住都中心合作蓋社宅政見的高虹安「不會害臊嗎？」

國民黨市議員陳慶齡更批「不知道楊玲宜說的工程管控失能，罵的是總統蔡英文，還是住都中心的代理董事長花敬群？」，並指出中雅安居社宅是中央負責興辦建造，新竹市府僅負責使建照、交通、都審等事宜，其餘工程監造「新竹市政府無權管轄」。

中雅安居工程總預算超過32億、占地約3000坪，預計興建地上21層及地上15層的住宅大樓，除提供640戶社宅，還規畫非營利幼兒園、日照中心等設施，預計2026年完工「只租不售」，未來租金將參考區域行情訂定。