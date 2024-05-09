統籌款可補桃美館20億工程款缺口？藍議員批鄭文燦：挖坑給市府跳？

桃園市立美術館工程因為減項發包，全部要完工還有20.6億元的缺口，市府希望中央補助。徐其萬、張碩芳等議員今天在議會財政局、主計處工作報告質詢統籌分配款時，指出行政院副院長鄭文燦日前到桃園看建設時，請市府先動用去年的增額統籌分配款支應，不足的部分再請中央協助，市府會這樣做嗎？

財政局表示，鄭文燦還是桃園市長時，增額統籌分配款做分年運用，但是財政部一開始就提醒市府，必須併入同一年的決算處理，甚至行文說明，後來審計處也要求市府按照財政部規定辦理，因此到了市長張善政接任，就按照財政部的規定做事情，去年的增額統籌分配款全數列入決算，不過因為歲入歲出還是有逆差，市政府沒有盈餘，也就沒有所謂用增額統籌分配款補助法美術館減項工程的事。

歐美鐶說，美術館工程的業務主管單位（文化局）要先向中央爭取補助，市府會評估情況設法籌經費；張碩芳反問520以後鄭文燦已經不是副院長，要怎麼協助地方向中央爭取？蘇俊賓表示會在520後繼續向新內閣爭取補助，不希望因人而異，會請中央繼續協助，業務機關會向上級機關爭取，也會請在地立法委員幫忙爭取。

議員原先只是要了解市府會不會按鄭文燦的建議，用增額統籌分配款解決美術館20.6億元的工程經費缺口，不料財政局說明財政部一直有規定這筆經費必須列入去年的決算。議會國民黨團下午發布新聞，認為鄭文燦當市長的時候已經知道財政部的規定，怎麼會要市政府用增額統籌分配款支應，根本不可的事，財政部的規定在先，難道鄭文燦要挖坑給市政府跳，沒有誠意幫桃園解決他留下來的問題。

議會國民黨團指出，美術館工程款缺口20.6億元，是鄭文燦市長任內採取減項發包的結果，日前以行政院副院長身分了解美術館工程，聲稱可先用統籌分配稅款支應，財政局今天說明財政部規定後，這條路顯然行不通，黨團和藍營議員要求市府透過6位桃園立委，全力向中央爭取相關經費。

市立美術館新建工程初編列37億5000萬餘元，中央補助13.7億多元，議會國民黨團表示，鄭文燦市長任內採取減項發包，造成張善政上任後，工程單位必須估算減項追回、物調、漏項追加等工程款，至少需要增加20.6億元。議員陳美梅、林政賢、黃婉如、徐其萬、張碩芳等人表示，鄭文燦說要用統籌分配稅款支應，若不足再由中央給予協助，今天歐美鐶說明因市府獲分配112年增額普通統籌分配稅款45.87億元，已按照財政部規全定數納入112年決算，無法作為財源支應市立美術館新建工程，財政部明顯打臉鄭文燦。

市議員錢龍、吳進昌、張桂綿、陳韋曄、李柏坊、黃敬平等人指出，桃園市改制以來歷年獲配中央統籌分配稅款及一般性補助款合計數一直是6都最低，桃園市去年、今年獲配中央統籌分配稅款一般性補助款分別為328億元、373億元，同樣在六都敬陪末座。議員要求，財政收支劃分法分配公式，應合理反映桃園市對工業產值貢獻及直轄市的財源需求，市府團隊應藉修法機會，請桃園市6名立委協助，積極向中央爭取合理財政待遇。

財政局表示，財政收支劃分法已近25年未修正，已不合時宜，目前直轄市的中央普通統籌分配稅款公式指標包含營利事業營業額50%、人口20%、土地面積20%及財政能力10%，現行公式指標對桃園市相當不利，如營利事業營業額權數高達50%，工業產值也未納入，無法反映工廠所在地方政府貢獻， 財政能力10%又為反向指標，形同有被懲罰財政努力之情形。市政府曾在行政院院會反映不合理的原因，今年也把桃園版的劃分方式送財政部，爭取支持，版本同時提供桃園在地6位區域立委協助爭取。