桃市府公布年度收支差額 須融資調度536億元…要向銀行借貸舉債

桃園市政府財政局、主計處今天到議會工作報告和備詢，主計處公布年度收、支差額，歲入1432億元與歲出1568億元相抵，差短136億元，連同債務還本400億元，合計尚須融資調度數為536億，全數將以賒借收入予以彌平，意即要向銀行借貸舉債，議員關切市府償債能力與是否影響重要建設。

財政局說明，400億元並非新的借貸，不過以往向銀行借款支付的利息，確實會因為新增的金額增加，過去一年要支付約6億元，今年編列預算為9億元，但不代表一定會支付這麼多利息，還是要看實際貸款的金額。

主計處統計，桃園市政府2024年歲入計列1432億元，按來源別分析，前3項為稅課收入829.53億元、57.93%；補助及協助收入400.95億元、占28%；營業盈餘及事業收入90.10億元，占6.29%。

歲出計列 1568億元，按政事別分析，以教育科學文化支出617.88億元，占39.41％，居首位；經濟發展支出295.28億元，占18.83％，居第2位；歲入、歲出相抵差短136億元，連同債務還本400億元，合計尚須融資調度數為536億元，全數將以賒借收入予以彌平，注意市府要支出多少利息。

財政局說明，今年人均統籌稅款1.31萬元，人均一般補助款0.3萬元，桃園在6都排名都是倒數第2，多位議員要求市府向中央爭取修法，合理反映桃園市應該有更多的分配款。

議員謝美英說，中央雖然綠營執政，但桃園市藍營完全執政，且有6席藍營立委，爭取桃園統籌分配款終於露出曙光；桃園是工商大城，對國家稅收貢獻良多，統籌分配款長期對桃園不公，財政局應正視問題嚴重性，別讓桃園財政惡化下去，希望桃園市長張善政把握機會為桃園請命。財政局官網對於今年統籌分配款，桃園不再墊底隻字未提，這麼多年來桃園好不容易爬升1名，由台南墊底，財政局在資料更新上需要加油。

也有議員覺得財政部收集修正財政收支劃分法意見已經2年，還沒做出修正案送立法院，動作也太慢。桃園市副市長蘇俊賓、財政局長歐美鐶答詢時說明，財政部這2年來收集各縣市對於修正財劃法的意見，市府也擬訂桃園版本請中央支持，同時請在地6位立委幫忙，版本內容大意就是希望把統籌款的餅做大，同時修訂分配指標評量。

財政局工作報告說明，持續爭取提高合理獲配財源，平衡直轄市財源分配差距，今年人均統籌1.31萬元，人均一般補助款0.3萬元，皆為6都排名倒數第2，市府持續研議對桃園有利的財劃分版本，並向財政部尋求支持。