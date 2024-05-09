竹市培英國中「老背少」遇震恐倒 今動工重建拚2年內完工

新竹市培英國中創校近70年，其中C棟校舍更已經使用超過60年，且增建出現「老背少」結構，一旦遇強震將有損毀倒塌疑慮，為讓師生有安心上課環境，新竹市府今動工新校舍重建，耗資近3億元要拚2年完工，預期2026年新學年就能投入使用。

新竹市府教育處表示，培英國中目前主要是C棟校舍有老舊及結構問題，因早期興建校舍時，並非是一次蓋好蓋滿，而是依照歷年需求成長而不斷增建，才會出現如同「疊積木」一樣的結構，這種「老背少」的建築在結構上較不穩定，因此才決定拆除另外重建。

不過家長及師長在校舍重建啟動前，也曾傳出擔心校園施工會影響學生上課權益，造成員額被迫減少，甚至施工會有安全疑慮，施工車輛進出威脅學生行走，對此校長潘致惠承諾「絕對以孩子權益及安全為第一優先」，並已向家長清楚說明，希望家長放心。

潘致惠表示，培英國中校舍重建將分為2期工程，為了不影響招生員額，滿足就學需求，將採先建後拆，今動工的是第一期新C棟重建，預定將改建為4層樓24間教室的校舍大樓，預定2026年8月完工，屆時新C棟完工後，就會拆除舊C棟，讓舊C棟師生全部轉移到新C棟上課。

潘致惠指出，年底還將啟動第2期工程，預計拆除同樣使用超過60年的舊A棟及舊D棟，改建為新A、D棟，預計可再提供33間教室使用。施工期間已經分割出學習區及工區，避免學生勿闖施工範圍而受傷，也會請師長留意並提醒學生不能靠近施工範圍。

新竹市府表示，市長高虹安大力推動老舊校舍拆除重建與新建校舍工程，雖培英國中重建工程曾面臨缺工及物價上漲等挑戰，不過經由教育部國教署補助及市府自籌挹注，預計投入2億7776萬元，期望在教育處及工務處合作下，能讓第1期校舍能在2026年順利完工投入使用，為師生帶來安全舒適兼具美觀的學習環境。