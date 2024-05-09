頭份年輕人增加 縣府「量身打造」親子館、蟠桃公園獲建築園治獎

苗栗縣政府今年新啟用的頭份親子館，及變身改造的蟠桃公園，雙雙獲得建築園治獎肯定，頭份市長羅雪珠肯定縣府照顧年輕人口，縣議員陳光軒則表示親子館還有精進的地方，期待縣府挹注資源持續改善。

苗栗縣全縣65歲以上人口除14歲以下人口老化率，去年底163.96%，其中，頭份市103.4%，相毗鄰的竹南鎮90.72%，相對人口年輕化，縣府投入親子有關的建築，最近公布的園治獎，頭份親子館獲公共建築類，蟠桃公園獲公園綠地景觀類園治獎。

羅雪珠認為頭份、竹南年輕人口多，縣府投資相關建設，「量身打造」符合地方需求，提供更優質的環境及條件，有助於留住年輕人口，更進一步吸引年輕家庭入住。

陳光軒則表示，親子館於今年3月啟用，有些家長反映，館內一些設施，包括游泳池等，礙於經費人力，還沒有開放，部分遊具設施也有安全的疑慮，後續還有待持續精進，至於蟠桃公園變身成共融式鄰里公園，打破傳統遊具，受到親子歡迎。

縣府指出，頭份親子館鋼構1棟2層樓主館、1棟3層樓副館，總經費約1.6億多元，全縣首座室內親子館，今年3月啟用，規畫嬰幼兒區、綜合多元親子遊戲區、嬰幼兒體能區及戶外騎乘車道區，並辦理親子活動課程。

園治獎肯定親子館打破原有基地圍牆，退縮建築量體，提供開放性公園型場館，整體設計從遊戲空間分布、室內外空間融合，建築材料的選擇，以多樣性的環境體驗，激勵孩子探索與思維發展，實踐寓教於樂教育理念。