氣爆後竹縣推微電腦瓦斯表 竹瓦估年底換裝率可達50％

去年發生竹北氣爆後，微電腦瓦斯表申裝詢問增加，新竹縣議會定期會議程今天排定縣政質詢，縣議員陳凱榮十分關心家戶瓦斯使用安全，針對改裝設微電腦瓦斯表方面，他請縣府及瓦斯公司能加強宣導，增加汰換率。對此，縣長楊文科從善如流，允諾將配合宣導；新竹瓦斯公司則強調，今年底換裝率可達50％。

陳凱榮指出，微電腦瓦斯表雖免費安裝，但每月基本費增加40元，會影響民眾意願，不過換算每天僅增加1.33元，即可加強全家人的安全，他期望瓦斯公司能多加宣導，提升換裝率。

楊文科表示，微電腦瓦斯表會於漏氣、過時、地震超過5級都會自動遮斷，可保障大眾安全。新竹瓦斯公司總經理邱世昌則回應，微電腦瓦斯表具有自動遮斷功能，發生狀況可發揮作用，較傳統機械表，每個月基本費多40元；目前裝設微電腦瓦斯表的戶數比例為44.81％，過去一年快速提升10％，預估今年年底在推廣表、屆齡表換裝率，可以提升到50％。

另外，陳凱榮也關切實驗高中進度。他質詢日前媒體報導陽明交通大學要與某電子公司設置產學合作大樓，不知縣府與陽明交通大學合作實驗高中是否生變？是否該重新評估？進度是否如預期於115學年度招生？

楊文科回應說，當初確實規畫陽明交大的客家學院為實驗高中校地，但陽明交大與廠商目前產學合作中止，因此調整為備案規畫，改在竹北文小十用地興建實驗高中，興建實驗高中計畫不變，地點改變。教育局長楊郡慈也表示，目前府內核定簽准相關預算，程序已在進行，預期115學年度可順利招生。