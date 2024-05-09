確定了！避免台1線楊梅交流道段汽機車交織 下半年施工

桃園楊梅交流道北上方向，外側車道供汽車不受紅綠燈影響直接上匝道，不過該匝道位處台1線車流量大，地方認為汽機車交織易危險，希望能增設機車專用車道保障機車族權益。經會勘，公路總局決議設置慢車道，後續預計花2個月規畫與量測，並和相關單位溝通調整設施位置，預估下半年進場施作改善。

國道1號楊梅交流道是許多地方南來北往的重要樞紐，台1線共3線道，其中外側車道，可不受紅綠燈號誌限制，直接上國道，避免尖峰時間車流回堵造成交通混亂，中間及內側車道則可供汽機車走，不過汽機車交織地方反映危險。

「只能說不知所措」楊明里長鍾能錦表示，中山路僅3線道，左側為快車道機車騎危險，右側則是要上國道的汽車專用道，機車騎士被夾在車中央相當危險，加上不熟悉路況的人更是不知所措也容易走錯，現在能做改善當然好。

立委涂權吉先前獲陳情，外側改國道汽車專用道使直行的汽機車需要併行，機車族受到影響容易被逼到車與車中間，險象環生，日前邀相關單位會勘，確定不增設機車專用道，將從台電工程處至高速公路北上端下交流道口改採慢車道方式，保護機車族又兼顧機車路權。

交通部公路局北區養護工程分局中壢工務段長陳群仁表示，地方原先盼設置機車專用道，但因外側車道是汽車通往匝道的專用道，若另外規畫機車專用道會讓自行車無法使用，經討論決議建置慢車道，來減少機慢車與大型車輛交織情形。