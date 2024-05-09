汛期到竹縣牛埔溪河道水筆仔茂密 縣府：緊急清疏1公里
新竹縣竹北市牛埔溪近出海口的河道，紅樹林水筆仔生長非常茂密，導致水道狹窄，因即將進入汛期，民眾擔憂大雨造成水患危害作物；縣府表示，將盡速清疏港安橋往出海口的1公里河道，後續再規畫清疏計畫，向中央爭取經費辦理。
昨午縣議會副議長王炳漢會同工務處長戴志君等人前往現場會勘。王炳漢指出，發現河道裡的紅樹林水筆仔非常茂密，數量很龐大，在地里民都擔心排水不良，不但影響農作，短時間暴雨降下，很可能就淹水，這對居民生命財產是很大威脅。緊急疏伐工作縣府工務處已在處理中，他特別要求加速辦理，目前竹北市公所已疏伐了港安橋往上游的一段水道，縣府工務處將自港安橋往出海口方向盡速著手疏伐。
戴志君則表示，針對牛埔溪清疏工作，除了先清疏港安橋往出海口方向約1公里的水道，縣府也會與竹北市公所合作，在汛期前先行做適當的清疏，讓通水斷面打開，保障水流順暢。後續整體清疏規畫部分，縣府將委請海洋大學專業團隊研究，在清疏過程中兼顧生態，規畫完整的提案，後續向中央爭取相關經費。
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