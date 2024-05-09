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竹縣議員建議擴大跳蛙公車 楊文科：將視現狀調整

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
縣長楊文科允諾將視現狀來做調整，並規畫進一步串聯竹北到竹市及其他周邊鄉鎮。記者吳傑沐／攝影
縣長楊文科允諾將視現狀來做調整，並規畫進一步串聯竹北到竹市及其他周邊鄉鎮。記者吳傑沐／攝影

為縮短民眾在交通尖峰時段通勤、通學時間，新竹縣政府今年2月中旬起，在竹北試辦免費跳蛙公車，以便通勤轉乘台鐵；縣議員林禹佑今天上午在議會質詢，因新竹客運逐漸淡出市場，跳蛙公車應擴大辦理，將路線輻射到竹市及周邊鄉鎮熱區。對此，縣長楊文科允諾將視現狀來評估調整。

竹縣府開辦的2條免費跳蛙公車，依現行竹北市境內使用率較高的「5900」及「快捷7號」公車路廊為基礎開行，並延用現行路線公車站牌，只在平日發車，使通學、上班民眾可以快速抵達竹北火車站，達到無縫轉乘台鐵的效用。

林禹佑舉例指出，竹北有許多要到竹東高中上學的學生，誤點到竹市火車站後，改搭乘其他公共運輸很不方便，要再耗費兩三倍時間。他建議，縣府應再擴大規畫以竹北市為中心點，向外輻射的跳蛙公車路線，除了直接延伸到新竹火車站熱區外，也要串聯到周邊竹東、湖口等鄉鎮熱區。

楊文科表示，當初推出跳蛙公車也是針對竹北市民反映，立意是良善的，便以服務趕不上搭乘火車的學子，尤其是新竹客運退出後，除推出竹北公車行駛外，各鄉鎮也因地制宜有幸福巴士來因應，未來將視現況，尤其是竹北到竹市、竹北到竹東的路線，將交由交通旅遊處好好來研究，來做評估調整。

縣議員林禹佑建議，縣府應再擴大規畫以竹北市為中心點，向外輻射的跳蛙公車路線。記者吳傑沐／攝影
縣議員林禹佑建議，縣府應再擴大規畫以竹北市為中心點，向外輻射的跳蛙公車路線。記者吳傑沐／攝影

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