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新竹關西外環道 經費仍待爭取

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹報導

新竹縣關西鎮周邊觀光景點眾多，假日過境車流進入關西市中心，不時造成市區道路交通壅塞，議員羅仕琦昨在議會縣政質詢，關切縣府新闢外環道進度。縣長楊文科說，該案位在都市計畫內，已經加強溝通、避開民房，計畫修正後正在內政部審核中，待審核完畢就會向中央爭取經費作業。

新竹縣政府規畫中的十大交通建設，包括台1線替代道路（新豐至新竹）新闢工程、台68線接竹東東峰路新闢工程、湖口交流道增設第二交流道工程、內灣地區聯外道路新闢工程等。縣府指出，已有6案拿到中央補助經費，另4案會在年底前爭取到經費。

其中，在改善關西鎮交通部分，縣府擬新闢全長2.75公里的外環道，工程及用地拆遷補償費合計29.9億元，完成後將有效分流縣道118線及台3線的車潮，此案受到地方關注。

楊文科表示，關西鎮外環道2020年定線後，有逐一跟地方反對聲音溝通，包括3家祠堂已經將距離拉開，原本要拆除8間民房也都避開，只拆2處違建。因為計畫修正須送都市計畫審議，正在內政部審核中，只要審核完畢就會立刻向中央爭取經費，展開相關發包、施工作業。

新竹 楊文科 都市計畫

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