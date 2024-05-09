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苗栗第2所 山佳社區共讀站啟用

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
竹南鎮山佳國小「點石成鯨」社區共讀站昨天揭牌啟用，吸引孩子沉浸在書香中。圖／苗栗縣政府提供
竹南鎮山佳國小「點石成鯨」社區共讀站昨天揭牌啟用，吸引孩子沉浸在書香中。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣今年規畫在10所國中小打造社區共讀站，第2處選定在竹南鎮山佳國小，昨揭牌啟用「點石成鯨」社區共讀站，海洋主題的閱讀空間環境舒適。未來每周六還有主題書展，安排志工媽媽說故事等閱讀分享活動，期許閱讀風氣從學校推廣到社區，一起探索知識享受書香。

山佳國小舊圖書館空間狹窄、設備陳舊，校方配合2期校舍興建，堅持預留更寬廣的閱讀空間，爭取教育部與縣府共同補助300萬元，協和慈善基金會董事長林光清也私人贊助150萬元，共斥資450萬元建置「點石成鯨」社區共讀站，幫學生實現有一座新圖書館的願望。

山佳社區共讀站融入淺藍、深藍和湛藍的色彩設計，閱讀有如置身瑰麗的大海中，校內還舉辦為鯨魚命名的票選，取名為「寶拉」。即日推出「海洋任悠游」開幕主題書展，盼啟發孩子環保意識。

教育處表示，10所國中小社區共讀站總經費2950萬，國教署補助款2000萬元、縣府自籌款950萬。

繼鶴岡國中、山佳國小後，維真國中、僑善國小、建國國中、信德國小、大同高中國中部、竹興國小、雙連國小、苑裡國小社區共讀站將在年底前陸續啟用。

圖書館 鯨魚

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