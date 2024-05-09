議員憂棒球場重啟工程一案二包 竹市府澄清

新竹市政府近日上網新竹棒球場重啟規畫設計標案，預計未來要花上億元重啟棒球場。有在野民代質疑，市府和巨佳營造合約仍在，一案二包是否符合採購法？市府解釋，今年3月1日正式函送與統包商部分解除契約，此次是針對已解除的「球場工程」部分重新發包。

市議員劉崇顯、楊玲宜都認為，新竹棒球場重啟工程設計監造，以及後續工程案，「一案二包」恐讓市府與原廠商的法律關係更加複雜與惡化。楊玲宜也質疑，將讓球場深陷契約鬧雙胞的難解題。

時代力量市議員林彥甫則提到，市府在重啟改善工程同時，必須釐清原本的專案管理廠商艾奕康該扮演何種角色，是否應先考慮廢除或終止合約。

新竹棒球場工程改善迄今停擺1年多，多名市議員都要求市府加速改善進度，市議員劉彥伶說，棒球迷無法接受這樣的改善速度，希望市府認真對待、妥適處理；劉崇顯也直言，棒球場仍拖著不動，跟是否為前朝爛攤子無關，已是執行效率的問題。

竹市工務處說明，市府已於今年3月1日正式函送與統包商部分解除契約，解除項目為第十七大項的球場工程。無論是球場覆土移除工程或近日上網公告的球場重啟規畫設計含監造案，皆是針對已解除的部分重新發包。

工務處也提到，原監造、專案管理單位並不具球場重建規畫設計含監造和球場重建工程的監造或核定責任，原案監造、專管單位及統包商，市府將依契約規定辦理，檢討其相關責任、罰款及合理求償。