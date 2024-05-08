桃園頻停電 台電：啟動跨區支援與汰換弱點設備

近期桃園停電事故引發關注，台電今天表示，已啟動跨區支援計畫，並依環境特性編列預算進行弱點設備汰換、擴建饋線自動化，以及加強鳥害區域阻斷設備等各項改良工程等，讓穩定供電更有感。

台電今天發布新聞稿表示，除了6日晚間桃園區處處長及副處長親率工作班至現場巡查，台電自昨日起啟動跨區支援計畫，從鄰近5個區處調派人力支援，今天連同增派人力投入190人推動專案巡檢，全力檢視桃園地區線路及弱點設備，以期減少事故停電發生。

台電表示，為強化桃園地區供電線路及設備，今天共動員190人投入配電設備巡檢、紅外線檢測及維護汰換等工作，目前共完成300處配電設備巡檢、加裝115具線路故障指示器、改善1處架空不良電纜及樹木修剪改善180平方公尺等。

台電強調，將針對桃園地區持續加強盤點線路設備弱點，即時發現弱點辦理改善。

台電說明，桃園地區有多達1109條供電線路，這些線路很容易受到外界環境、外物碰觸以及設備故障等因素影響，導致停電情況發生。

台電桃園區處為避免事故停電，除了經常性的維護，山區加強樹修、海邊加強礙子清洗外，現在更加強巡視供電線路、設備，依環境特性編列各項預算進行弱點設備汰換，與擴建饋線自動化、加強電纜預防性檢測及強化裸露線路被覆，與加強蟻、鼠、鳥、蛇害區域阻斷設備等各項改良工程，讓穩定供電更有感。

台電表示，停電了台電比誰都急，不管停電原因為何，台電人員第一時間不畏風雨、趕赴現場，例如今天凌晨因民眾車輛撞斷電桿，造成桃園市平鎮區平東路一帶共402戶停電，台電人員漏夜出動搶修，致力將停電影響降至最低。