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桃園全台最多都會原民市 1.2億打造龍潭原民集會所啟用

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市府與原民會用1.2億元打造龍潭區原住民族集會所完工剪彩啟用。記者曾增勳／攝影
桃園市府與原民會用1.2億元打造龍潭區原住民族集會所完工剪彩啟用。記者曾增勳／攝影

桃園市原住民人口突破8萬3000人，全台第二大原民城市，市政府與原民會共同打造龍潭區原住民族集會所完工，市長張善政與原民會主委夷將Icyang等人今天下午共同剪綵啟用，張善政說，龍潭原民集會所未來將是原住民朋友集會非常重要據點，可做為都市原住民彼此交流、傳承文化，凝聚原鄉情誼的場域。

龍潭區原住民族集會所位於龍潭行政園區，為地下1層、地上2層的多功能活動中心建築及戶外豐年祭廣場，該集會所斥資1億2千萬元興建，中央補助7600萬元、地方配合款4400萬元，周邊有圖書館、消防隊、派出所等形成公共行政園區，原民集會所整合長照、學童課後輔導、原住民族語教學、幼兒托育、文化展示、娛樂健身、數位運用學習等複合式功能，未來亦將開放場地租借使用。

張善政表示，桃園原住民族人口數已突破8萬人，是全台都會區原民人口數最多（88%）的城市，市府在各區主要原住民族聚集地，打造舒適活動與生活空間，逐步實現1區1原住民族集會所目標，配合積極推動智慧城市政策，讓集會所成為原住民族學習資訊技術的場所，透過開設課程，讓原民更多學習提升就業技能，龍潭原住民集會所未來成為原民集會傳承原民文化的重要據點。

夷將Icyang表示，桃園原民人口全國第二，在鄭文燦至張善政兩任市長任內，原民會與桃園市政府合作一起合作完成這棟建物，原民會補助近6成4經費，協助桃園市府解決預算不足，該集會所可作為每年舉辦歲時祭儀場域，也具備文建站功能，讓原民長者受到更好的照顧及傳承原住民語言文化，期許中央與地方共同合作讓原民文化及建設工作愈來愈好。

桃園市長張善政（左六）與原民會主委夷將Icyang（左七）主持龍潭區原住民族集會所剪彩啟用。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左六）與原民會主委夷將Icyang（左七）主持龍潭區原住民族集會所剪彩啟用。記者曾增勳／攝影

張善政 桃園

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