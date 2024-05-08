新竹棒球場重啟上網招標中 民代質疑一案二包有疑慮

新竹市政府近日上網新竹棒球場重啟規畫設計標案，預計未來要花上億元重啟棒球場。有在野民代質疑，市府和巨佳營造合約仍在，一案二包是否符合採購法？市府說明，市府已於今年3月1日正式函送與統包商部分解除契約，發包項目皆是針對已解除的球場工程部分重新發包。

市議員劉崇顯指出，竹市府今年啟動的新竹棒球場重啟工程設計監造，或後續的工程案，最大癥結還是在原廠商合約關係仍在，如果新的標案都標出，等於有兩個設計監造與工程廠商同時存在，「一案不能二包」，是否符合採購法規範，市府須說清楚。

劉崇顯表示，假設標案都合法，重啟工程花近1億元工程款，依過去市府專案報告說明置換人工草皮最多6700萬元，究竟這次要花9300多萬元「到底要多做什麼東西？」況且市長高虹安上任時曾說要以不追加預算方式來改善，就應依約要求原廠商改善。

「都一年多了還沒改善，已是執行效率的問題了。」劉崇顯也點出，其他縣市如桃園、高雄澄清湖棒球場近期都陸續完成場地改善，反觀新竹棒球場還是拖著不動，又被以高標準檢視缺失，這已經跟是否為前朝爛攤子無關，而是效率、有無心思處理。

時代力量市議員林彥甫說，市府今年3月1日已函文通知統包商解除契約「第十七大項－球場工程」，此部分預算不到3千萬元，其中紅土及百慕達草皮費用僅300多萬元，原先確實編列的不夠，加上統包需求書內容籠統，統包商施作未能達真正球場水準。

林彥甫表示，就他了解，9千多萬元重啟工程經費不算太高，可因應職棒甚至是國際級賽事，尤其要鋪設人工草皮，選料不可能太差，認為還算在合理範圍內。但重點在於棒球場案處理速度不如預期，如今仍在保全證據階段，重啟工程之日還在未定之天。

林彥甫也提到，時力向來主張撤換專案管理廠商艾奕康，市府在重啟改善工程同時，必須釐清艾奕康該扮演何種角色，是否應先考慮廢除或終止合約，後續也應尋求主管機關體育署或是球團場務等專業人士協助，讓棒球場工程改善能順利推進。

棒球場設施改善監督小組召集人、國民黨籍市議員吳旭豐表示，希望棒球場盡快啟動改善工程，同時也要求不分朝野，應呼籲巨佳營造若沒有協助改善的意願，就盡快退場，市民對巨佳的信任以及耐心已經忍受到了極限了，如果巨佳還要阻擾改善工程，是對新竹市民再一次的傷害。

民進黨籍市議員楊玲宜認為，該標案會讓目前市府與原廠商的法律關係更為複雜與惡化，在雙方尚未解約的情況下，球場改善工程也尚未全面完成驗收，市府單方面冒然重啟新的標案，引進新的廠商進場承接改善工程，是否會有重複發包違反政府採購法的疑慮。楊玲宜認為，市府應該都要更加謹慎，別讓原先的美意成了難解的惡夢，反倒讓球場深陷契約雙胞之難解題。

同黨市議員劉彥伶則說，希望市府依法行政，從選前沸沸揚揚的說棒球場是「大秘寶」工程延宕至今，棒球迷無法接受這樣的改善進度，希望市府認真好好對待、妥適處理，盡快讓棒球迷可以早日回歸球場，享受職棒帶來的樂趣。