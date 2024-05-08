不等中央修法了！桃市宣布自行增修自治條例納管倉儲

全台頻傳工廠倉儲引發火災，桃園市政府多次呼籲中央將倉儲納入工廠管理輔導法未果。市府今天宣布審議通過「桃園市火災預防自治條例」修正草案，預計5月中再送議會審議。未來低溫倉儲、工廠附屬違章倉庫等都將納為公告管制對象，相關業者工商登記時需交待貯存物品種類、位置、數量等資訊，盼補足既有法令不足。

近年全台發生多起工廠與倉儲大火，包括2022年蘆竹區美福倉儲大火、2023年屏東明揚大火、今年新北深坑電子工廠倉儲大火、桃園染整廠大火空汙飄竹縣等，引發各地方政府關注。

尤其桃園工業區全台數量最多，市府統計，桃園去年到今年3月發生714起火災中，工廠發生火災的比例為9.66%，倉儲發生率為7.28%，若以實際上倉儲數2104家跟工廠數1萬2264家來看，顯示倉儲的火災發生率遠遠高於工廠。

由於倉儲業未有生產製造或加工行為，目前不屬工輔法規範。副市長蘇俊賓去年在行政院院會上，呼籲中央重視並加強倉儲及化學品納管，但後續工輔法修法，依舊未將倉儲業納入危險物品申報對象，令蘇俊賓無奈批中央管制慢又不積極。

市府後續決定自行增修「桃園市火災預防自治條例」，今天在市政會議上審議通過。環保局表示，在現行工輔法、消防法尚未完成修法前，市府率全國之先將「高風險場所」納入管理。

第一批納管場所，包括低溫倉儲、易燃物質或工廠附屬違章倉庫等，預計有近600家廠商納管。環保局表示，自治條例施行後，將持續滾動式管理，並定期檢討高風險場所防災措施，未來也研議納管對象須於工商登記時，交待貯存物品種類、位置、數量等資訊以強化管制。