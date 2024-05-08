快訊

家屬錯愕…太魯閣號事故地又發現11罹難者骸骨 台鐵回應了

國家警報響了！1縣市迎大雷雨 慎防山區暴雨、雷擊

不等中央修法了！桃市宣布自行增修自治條例納管倉儲

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府多次呼籲中央將倉儲納入工廠管理輔導法未果。市府今天宣布審議通過「桃園市火災預防自治條例」修正草案，預計5月中再送議會審議。圖為2022年桃園美福倉儲大火。本報資料照片
桃園市政府多次呼籲中央將倉儲納入工廠管理輔導法未果。市府今天宣布審議通過「桃園市火災預防自治條例」修正草案，預計5月中再送議會審議。圖為2022年桃園美福倉儲大火。本報資料照片

全台頻傳工廠倉儲引發火災桃園市政府多次呼籲中央將倉儲納入工廠管理輔導法未果。市府今天宣布審議通過「桃園市火災預防自治條例」修正草案，預計5月中再送議會審議。未來低溫倉儲、工廠附屬違章倉庫等都將納為公告管制對象，相關業者工商登記時需交待貯存物品種類、位置、數量等資訊，盼補足既有法令不足。

近年全台發生多起工廠與倉儲大火，包括2022年蘆竹區美福倉儲大火、2023年屏東明揚大火、今年新北深坑電子工廠倉儲大火、桃園染整廠大火空汙飄竹縣等，引發各地方政府關注。

尤其桃園工業區全台數量最多，市府統計，桃園去年到今年3月發生714起火災中，工廠發生火災的比例為9.66%，倉儲發生率為7.28%，若以實際上倉儲數2104家跟工廠數1萬2264家來看，顯示倉儲的火災發生率遠遠高於工廠。

由於倉儲業未有生產製造或加工行為，目前不屬工輔法規範。副市長蘇俊賓去年在行政院院會上，呼籲中央重視並加強倉儲及化學品納管，但後續工輔法修法，依舊未將倉儲業納入危險物品申報對象，令蘇俊賓無奈批中央管制慢又不積極。

市府後續決定自行增修「桃園市火災預防自治條例」，今天在市政會議上審議通過。環保局表示，在現行工輔法、消防法尚未完成修法前，市府率全國之先將「高風險場所」納入管理。

第一批納管場所，包括低溫倉儲、易燃物質或工廠附屬違章倉庫等，預計有近600家廠商納管。環保局表示，自治條例施行後，將持續滾動式管理，並定期檢討高風險場所防災措施，未來也研議納管對象須於工商登記時，交待貯存物品種類、位置、數量等資訊以強化管制。

桃園 火災

延伸閱讀

頻繁停電是缺電？ 陳建仁駁：昨1.4萬戶停電因吊車碰到輸電網

60歲時被騙600萬打6份工扛家計 她笑稱自己「台灣阿信」

只聞樓梯響？桃園議員批第二行政園區淪炒地皮工具

中央285億震災復原重建預算 桃園副市長蘇俊賓：忽略防災韌性

相關新聞

張善政不滿桃園頻繁發生停電事故 台電曝補救措施：我們都在努力

桃園自4月起就成為停電新聞頻發的熱區，桃園市長張善政8日在市政會議上表示，與去年下半年相比，4、5月受停電影響戶數及範圍...

不等中央修法了！桃市宣布自行增修自治條例納管倉儲

全台頻傳工廠倉儲引發火災，桃園市政府多次呼籲中央將倉儲納入工廠管理輔導法未果。市府今天宣布審議通過「桃園市火災預防自治條...

台電螺絲鬆了？龍潭停電因開關故障…藍綠議員猛批

桃園市龍潭區今天下午15時41分又突然停電，最高總共2389戶停電，龍潭地方人當下錯愕罵翻「又停電，根本是虎弄老百姓」！...

12億元新竹棒球場案新進度曝 市府將再砸上億元重啟改善

新竹棒球場工程改善延宕，從前年7月24日封場迄今1年多，竹市府力拚今年推進覆土移除工程與重啟球場的規畫設計2大案，前者已...

竹縣十大交通建設6條經費有譜！ 關西外環道要再等

新竹縣關西鎮周邊觀光景點眾多，假日過境車流進入關西市中心區，造成市區道路交通壅塞，嚴重影響居民生活品質，縣府擬新闢外環道...

桃市府一年8百人離職？人事處：議員資料與事實有落差

桃園市人事處今天上午赴議會工作報告，多名議員質詢提到市府員工流動率高，去年有7、8百人申請離職或調職，指原因出在勞逸不均...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。