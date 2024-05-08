張善政不滿桃園頻繁發生停電事故 台電曝補救措施：我們都在努力

桃園自4月起就成為停電新聞頻發的熱區，桃園市長張善政8日在市政會議上表示，與去年下半年相比，4、5月受停電影響戶數及範圍明顯增加，呼籲台電與市政府合作找解方，穩定桃園供電。台電發言人副總蔡孟表示，桃園線路多，建立電網韌性需一步一腳印，目前已增援人力強化中。

張善政在市政會議中指出，桃園市4月發生35次停電事故，平均每次影響超過2千戶，5月迄今，停電事故已近10次，平均每次影響超過4千戶，但去年下半年，平均每次停電影響戶數約1千多戶，相比之下，影響範圍明顯增加，顯示停電問題非個人感受，而是客觀事實，亟需解決。

至於停電原因，張善政表示，台電多以「樹竹或外物觸碰」、「電纜不良」等說法解釋，但未就近期「停電頻率」與「影響規模大幅增加」的現象做出說明；同時，停電事件密集發生在桃園，缺乏合理解釋，以數學的或然率來看，個案發生機率明顯超過其他城市，他認為無法接受，希望台電與市府合作找解方，共同指定專家成立專案小組，檢視桃園供電設施並改善，穩定桃園供電。

蔡志孟表示，停電次數需要拉長時間比較，桃園市1、2月的停電次數比去年同期少，3月次數多寡相當，4月份確實今年比去年多。不過，7日的停電是設備被車撞，因69kV輸電線路被民間升高車碰觸，造成蘆竹區1萬多戶停電， 這類原因也不算少，所以停電次數及原因的檢討，應該長遠來看。

停電事故大致上可分為外力影響及設備故障，蔡志孟表示，台電7日即執行跨區人力支援巡檢工作，及早發現設備弱點並加以改善，就不用等到故障停電才去修復；外力方面，則是透過包覆裸露設備方式，來減少松鼠或小鳥觸碰導致停電。

蔡志孟說，提高電網韌性需要長時間一步一腳印，403花蓮地震後供電仍能維持正常，顯示921後致力於電網韌性改善已見成效，雖然花蓮地震比921規模小，且震央在外海不在陸地，但至少電塔與輸電線路沒有因大地震而受損，設備的韌性已有所提升，「我們都有在努力」。